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مجلس النواب الأردني: نرفض (صفقة القرن) أو أي تسوية تتجاوز حقوق الفلسطينيين

مجلس النواب الأردني: نرفض (صفقة القرن) أو أي تسوية تتجاوز حقوق الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
أعرب المهندس عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني، عن رفضه لما يسمى بـ (صفقة القرن)، أو أي تسوية تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني، وتقفز عن الدور الأردني في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وفيا يتعلق بإقرار الكنيست الإسرائيلي، لما يسمى بقانون (القومية اليهودية)، قال الطراونة في تصريحات صحفية له أمس الجمعة: "يعد هذا القانون، تكريساً لمزيد من العنصرية، ويصادر المزيد من حقوق الشعب الفلسطيني، ويبرهن على أن حكومة الاحتلال والكنيست يدفعون لتأجيج الصراع وتغذيته في المنطقة"، بحسب ما جاء على موقع (الغد).

وأشار إلى أن هذا القانون، ينضم إلى سلسلة قوانين الكنيست العنصرية، التي تنسف كل الجهود الرامية إلى إحياء عملية السلام، ويبرهن على أن إسرائيل كيان مزعج في المنطقة، وباتت تصرفاتها تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.

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