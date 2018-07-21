شؤون فلسطينية

مسؤول أممي: ندعو الاطراف للامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تُقوض حل الدولتين

مسؤول أممي: ندعو الاطراف للامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تُقوض حل الدولتين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، كل الأطراف للامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تقوض خيار حل الدولتين.

وأكد حق في المؤتمر الصحفي اليومي أمس الجمعة، أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر حل الدولتين التفاوضي، هو الوحيد الذي يكفل إحلال السلام الدائم، ويحسم كل قضايا الوضع النهائي، ويحقق التطلعات الوطنية للشعبين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وقال: "نعيد التأكيد على أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر تسوية حل الدولتين التفاوضية، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات السابقة، هو السبيل الوحيد لإحلال السلام الدائم، الذي يحل كل قضايا الوضع النهائي، ويحقق التطلعات الوطنية للشعبين.

وحول إقرار الكنيست الإسرائيلية لما يعرف بقانون الدولة القومية، قال المسؤول الأممي: "نؤكد احترام الأمم المتحدة لسيادة الدول في تحديد شخصيتها الدستورية، فيما نشدد على ضرورة أن تمتثل كل الدول للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية حقوق الأقليات".

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