(الموساد) يزعم إحباط عملية إيرانية في فرنسا

رام الله - دنيا الوطنأعلن جهاز (الموساد) الإسرائيلي، أنه قدم معلومات أدت لإفشال عملية "انتحارية" كانت تنوي إيران تنفيذها في العاصمة الفرنسية باريس.وقال موقع (كان) الاسرائيلي، أمس الجمعة: "إن الموساد جمع المعلومات الاستخباراتية الأمنية، التي أدت الى اعتقال بعض الشخصيات إيرانية المتورطة بالتخطيط للعملية".وبحسب الموقع، بعد تقديم المعلومات من قبل الموساد، تم اعتقال عدد من الإيرانيين في فرنسا وبعض الدول الأوروبية، بزعم ضلوعهم بالتخطيط لتفجير بناية في فرنسا نهاية الشهر الماضي.