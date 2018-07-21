دولي

(الموساد) يزعم إحباط عملية إيرانية في فرنسا

(الموساد) يزعم إحباط عملية إيرانية في فرنسا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جهاز (الموساد) الإسرائيلي، أنه قدم معلومات أدت لإفشال عملية "انتحارية" كانت تنوي إيران تنفيذها في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال موقع (كان) الاسرائيلي، أمس الجمعة: "إن الموساد جمع المعلومات الاستخباراتية الأمنية، التي أدت الى اعتقال بعض الشخصيات إيرانية المتورطة بالتخطيط للعملية". 

وبحسب الموقع، بعد تقديم المعلومات من قبل الموساد، تم اعتقال عدد من الإيرانيين في فرنسا وبعض الدول الأوروبية، بزعم ضلوعهم بالتخطيط لتفجير بناية في فرنسا نهاية الشهر الماضي.

أخبار ذات صلة

ليبرمان: أُجبرنا على النزول للملاجىء 20 مرة

ليبرمان: أُجبرنا على النزول للملاجىء 20 مرة

القضاء الكوري يحكم بالسجن 8 اعوام على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة

القضاء الكوري يحكم بالسجن 8 اعوام على رئيسة كوريا الجنوبية السابقة

مصرع 11 شخصا وفقدان أخرين في انقلاب قارب سياحي وسط الولايات المتحدة

مصرع 11 شخصا وفقدان أخرين في انقلاب قارب سياحي وسط الولايات المتحدة

40 مليون إنسان يعيشون تحت &#34;العبودية الحديثة&#34; حول العالم

40 مليون إنسان يعيشون تحت "العبودية الحديثة" حول العالم

ترامب يدعو بوتين لزيارة واشنطن في الخريف

ترامب يدعو بوتين لزيارة واشنطن في الخريف

شاهد: برلماني تركي معارض يفي نذره ويحلق لحيته بعد انهاء حالة الطوارئ

شاهد: برلماني تركي معارض يفي نذره ويحلق لحيته بعد انهاء حالة الطوارئ

فيديو.. خبير: (قانون القومية) الإسرائيلي تمييزي وعنصري بشكل فاضح

فيديو.. خبير: (قانون القومية) الإسرائيلي تمييزي وعنصري بشكل فاضح

ترامب: اتطلع للقاء ثاني مع بوتين

ترامب: اتطلع للقاء ثاني مع بوتين

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

الجيش الاسرائيلي: نفذنا هجوماً على 60 هدفا بالقطاع منها ثلاثة مقرات لحماس

الجيش الاسرائيلي: نفذنا هجوماً على 60 هدفا بالقطاع منها ثلاثة مقرات لحماس

(فتح) تنفي رفضها للورقة المصرية وتؤكد: وفد يزور القاهرة الأيام المقبلة

(فتح) تنفي رفضها للورقة المصرية وتؤكد: وفد يزور القاهرة الأيام المقبلة

فتح: العدوان الاسرائيلي المبيت ضد شعبنا سيهزم على صخرة صموده

فتح: العدوان الاسرائيلي المبيت ضد شعبنا سيهزم على صخرة صموده

الجيش الإسرائيلي: بدأنا هجوماً جوياً على غزة سيستمر لساعات

الجيش الإسرائيلي: بدأنا هجوماً جوياً على غزة سيستمر لساعات

قناة (العربية): مجلس حرب عاجل للاحتلال الإسرائيلي بعد مقتل ضابط على حدود غزة

قناة (العربية): مجلس حرب عاجل للاحتلال الإسرائيلي بعد مقتل ضابط على حدود غزة

فيديو: لحظة محاولة القبة الحديدية اعتراض صواريخ المقاومة شرق مدينة غزة

فيديو: لحظة محاولة القبة الحديدية اعتراض صواريخ المقاومة شرق مدينة غزة

شاهد: شهداء وإصابات نتيجة القصف المدفعي شرق القطاع

شاهد: شهداء وإصابات نتيجة القصف المدفعي شرق القطاع

الجيش الإسرائيلي: على حماس تحمل عواقب تدهور الوضع الأمني في غزة

الجيش الإسرائيلي: على حماس تحمل عواقب تدهور الوضع الأمني في غزة

منوعات

لن تصدقوا من هي هذه النجمة العربية قبل عمليات التجميل

لن تصدقوا من هي هذه النجمة العربية قبل عمليات التجميل

سيرين عبد النور تصدم الجمهور بالشعر الأصفر الفاقع

سيرين عبد النور تصدم الجمهور بالشعر الأصفر الفاقع

جميل راتب في العناية المركزة بعدما فقد صوته.. وهذا وضعه

جميل راتب في العناية المركزة بعدما فقد صوته.. وهذا وضعه

معلومات صادمة تنشر للمرّة الأولى.. السبب الحقيقي لطلاق مي سليم ووليد فواز

معلومات صادمة تنشر للمرّة الأولى.. السبب الحقيقي لطلاق مي سليم ووليد فواز

هيفا وهبي تنشر صورة بـ&#34;البيبي دول&#34;.. وتمنع التعليقات لتختصر

هيفا وهبي تنشر صورة بـ"البيبي دول".. وتمنع التعليقات لتختصر

قضية ابن قمر تعود من جديد بسبب صورة..هل اعترف جمال مروان بأبوته؟

قضية ابن قمر تعود من جديد بسبب صورة..هل اعترف جمال مروان بأبوته؟

نجم &#34;باب الحارة&#34; وصديق تيم حسن المقرّب يعلن خطوبته.. من العروس؟

نجم "باب الحارة" وصديق تيم حسن المقرّب يعلن خطوبته.. من العروس؟

شيماء سيف تكشف كواليس أول لقاء مع حماتها

شيماء سيف تكشف كواليس أول لقاء مع حماتها

شاهد أول ظهور لتوفيق عكاشة وحياة الدرديري بعد قضاء شهر العسل

شاهد أول ظهور لتوفيق عكاشة وحياة الدرديري بعد قضاء شهر العسل

شاهد كيف جنت كيم كاردشيان 5 ملايين دولار في 5 دقائق فقط

شاهد كيف جنت كيم كاردشيان 5 ملايين دولار في 5 دقائق فقط

عربي

كاتب مصري: إسرائيل رئيس مجلس إدارة الشرق الأوسط والكعبة السياسية للمنطقة

كاتب مصري: إسرائيل رئيس مجلس إدارة الشرق الأوسط والكعبة السياسية للمنطقة

السيسي: انتهت أزمة الكهرباء

السيسي: انتهت أزمة الكهرباء

الطيران التركي يقصف اهدافا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

الطيران التركي يقصف اهدافا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

الإمارات تخاطب الرئيس الصيني والوفد المرافق له بلغتهم الأم

الإمارات تخاطب الرئيس الصيني والوفد المرافق له بلغتهم الأم