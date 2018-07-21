الجيش الاسرائيلي: نفذنا هجوماً على 60 هدفا بالقطاع منها ثلاثة مقرات لحماس

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن القوات الاسرائيلية، شنت مساء أمس الجمعة، هجوما على 60 هدفا تابعاً لحركة حماس في قطاع غزة.وأشار المتحدث إلى أن الهجوم أسفر عن تدمير ثلاثة مقرات تابعة لحركة حماس.