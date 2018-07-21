الاعتراف بإسرائيل مقابل تحسين الوضع بغزة.. مقترح أمريكي جديد لحركة حماس

قدمت مجموعة من الدبلوماسيين الأمريكيين، أمس الجمعة، مقترحاً جديداً لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)؛ من أجل حل المشاكل الاقتصادية لقطاع غزة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.





رام الله - دنيا الوطنوقالت القناة العاشرة الإسرائيلية: "إن مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير والمبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط، جيسون جرانبلات، طالبا حركة حماس، الاعتراف بـ"إسرائيل"، ووقف العمليات ضدها، مقابل الحصول على دعم مالي، لتحسين الاقتصاد بقطاع غزة".وأضاف المسؤولان في مقال نشروه في صحيفة (واشنطن بوست): "إنه على حماس اغتنام قدرتها على الاختراع، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، بدلاً من تحويل أي شيء إلى سلاح مثل طائرات ورقية حارقة"، بحسب القناة ذاتها.ووفقاً للقناة العاشرة، طالب المسؤولان حركة حماس، بإطلاق سراح الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة، مقابل تحسين الاقتصاد.ونقلت العاشرة عن المسؤوليْن قولهما لحماس: "حان الوقت للاعتراف بدولة إسرائيل، وبدون ذلك لن يتم حل مشاكل قطاع غزة".