بجهود أممية ومصرية.. العودة لتفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت حركة (حماس)، فجر السبت، العودة إلى تفاهمات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد حهود أممية ومصرية.







وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، على صفحته الشخصية بفيسبوك، إنه بجهود أممية ومصر تم التوصل للعودة إلى الحالة السابقة من التهدئة بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.





وفي ذات السياق، قالت قناة (الجزيرة) القطرية، إن الفصائل الفلسطينية وافقت على سريان التهدئة في غزة مع الاحتلال الإسرائيلي تبدأ منتصف الليلة.







من ناحيتها، قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إن جهاز المخابرات المصرية العامة تمكن من تحقيق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس يبدأ منتصف الليلة، مشيرةً إلى أن تركيا تدخلت لوقف إطلاق النار في غزة.





جاء ذلك، عقب تصعيد إسرائيلي ضد قطاع غزة عبر قصف عدد من الأهداف في القطاع، الأمر الذي أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين وجرح آخرين.







يذكر أن جندي إسرائيلي أصيب بجراح جراء إصابته برصاص قناص إسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما أعلن لاحقاً عن مقتله.



من ناحيته، قال موقع (واللاه) الإسرائيلي، إن مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف بذل جهوداً على أعلى مستوى لوقف التصعيد في قطاع غزة.وأضاف الموقع الإسرائيلي، نقلاً عن مصدر لم تسمه: "نعتقد أننا نجحنا في العودة إلى الهدوء بغزة".