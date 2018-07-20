(فتح) تنفي رفضها للورقة المصرية وتؤكد: وفد يزور القاهرة الأيام المقبلة

أكدت حركة (فتح) تمسكها بالمصالحة الوطنية الفلسطينية كمصلحة عليا للشعب الفلسطيني، والتي من خلالها يمكن مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.







وأوضحت الحركة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن وفدها سيصل القاهرة خلال أيام لمناقشة الورقة المصرية وما تم التوصل إليه مع حركة حماس مع مسؤول ملف المصالحة بالمخابرات المصرية وأنها لم تعطي أي رد حتي اللحظة .

رام الله - دنيا الوطنواستهجنت الحركة، كل ما يثار من شائعات هنا وهناك حول بنود الورقة المصرية والتي لم تعلن بشكل رسمي، منوهةً إلى أن هذه الأخبار والشائعات تصب في مصلحة العدو ومحاولة لإفشال الجهود المصرية المبذولة لإنهاء الانقسام وإعادة اللحمة بين شطري الوطن.وطالبت الحركة، عدم الإنجرار وراء هذه الشائعات المغرضة، وأن للحركة مواقعها واطرها الرسمية وناطقيها الإعلاميين والتي من خلالها يتم استقاء المعلومات.