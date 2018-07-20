رسمياً.. إسرائيل تعلن مقتل جندي برصاص قناص فلسطيني على حدود غزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إنه تم الإعلان رسمياً عن مقتل جندي من الجيش الإسرائيلي بنيران قناصة فلسطينيين قرب الحدود مع غزة.



يذكر أن الجندي الإسرائيلي أصيب عصر اليوم الجمعة، جراء إطلاق نار من مسلحين فلسطينيين جنوب قطاع غزة، حيث قال موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، إن الجندي أصيب بجراح، بعد إطلاق النار من قبل مسلحين.







أدى ذلك، إلى قصف الطيران الإسرائيلي لعدد من الأهداف في قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين.





