حماس: المقاومة سترد على قصف مواقعها بغزة وعلى إسرائيل تحمل العواقب

اكدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) أن اختيار قوات الاحتلال، قصف مواقع المقاومة والمتظاهرين العزل وقتلهم بدم بارد، سيضعه أمام استحقاقات هذا الخيار وتداعياته الصعبة، وسيرفع من تكلفة حسابه.





وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس في بيان صحفي: "تصرف المقاومة إزاء هذا الاستهداف والتصعيد محكوم بالحق في الدفاع عن شعبنا، والواجب الوطني في حماية مصالحه، وترسيخ معادلة الردع المبنية على أساس القصف بالقصف والقنص بالقنص".





وأكد برهوم أن المقاومة الفلسطينية جاهزة وقادرة على فرض المعادلة وتثبيتها مهما بلغت التضحيات، منوها إلى أن الشعب الفلسطيني ومن خلفه المقاومة، سيمضي بكل قوة في انتزاع حقوقه وكسر حصار غزة، حيث قال: "من حق الشعب الفلسطيني ان يعيش بحركة وكرامة، وعلى العالم وصناع القرار في المنطقة ان يعملوا على لجم هذا العدوان، وإنهاء حصار غزة، ودعم عدالة القضية الفلسطينية".

رام الله - دنيا الوطن