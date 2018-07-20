ليبرمان ردا على ملادينوف: سنرد بقسوة وستكون المسؤولية على حركة حماس





تصريحات ليبرمان جاءت ردا على نيكولاي ملادينوف مبعوث الامم المتحدة لعملية السلام، الذي طالب فيها بانهاء التصعيد على قطاع غزة بشكل فوري.





وأشار ليبرمان إلى أنه إذا واصلت حركة حماس الهجمات الصاروخية، ستكون النتيجة أصعب بكثير مما تعتقد، محملا الحركة المسؤولية الكاملة عن كل الدمار والحياة البشرية.

رام الله - دنيا الوطنقال أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي: "سنرد بقسوة، وستكون كل المسؤولية من الآن في فصاعدا على قيادة حركة حماس"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.