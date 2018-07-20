مباشر | غزة الآن

شؤون فلسطينية

فتح: العدوان الاسرائيلي المبيت ضد شعبنا سيهزم على صخرة صموده

فتح: العدوان الاسرائيلي المبيت ضد شعبنا سيهزم على صخرة صموده
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف، إن العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة سيهزم على صخرة الصمود والتحدي الفلسطينية.

وأضاف أبو سيف، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن التصعيد الاسرائيلي المتواصل على اهلنا في غزة لن يفلح في النيل من عزيمة شعب الختيار شعب الجبارين وان الكف الفلسطينية تناطح المخرز بإباء وكبرياء.

وحييت الحركة ابناء شعبنا ودعت الي تعزيز التلاحم والوحدة في مواجهة العدوان، مطالبةً المجتمع الدولي للقيام بواجباته في حماية شعبنا من بطش دولة الاحتلال وجنرالاتها مؤكدة ان الصمت الدولي يغري اسرائيل ويشجعها على مواصلة اعتداءاتها على شعبنا.

أخبار ذات صلة

حماس: قصف الاحتلال سيرفع من تكلفة حسابه.. والمقاومة ترسخ معادلة القصف بالقصف

حماس: قصف الاحتلال سيرفع من تكلفة حسابه.. والمقاومة ترسخ معادلة القصف بالقصف

ليبرمان ردا على ملادينوف: سنرد بقسوة وستكون المسؤولية على حركة حماس

ليبرمان ردا على ملادينوف: سنرد بقسوة وستكون المسؤولية على حركة حماس

الجيش الإسرائيلي: بدأنا هجوماً جوياً على غزة سيستمر لساعات

الجيش الإسرائيلي: بدأنا هجوماً جوياً على غزة سيستمر لساعات

شاهد: لحظة استهداف الاحتلال موقعاً للمقاومة بأكثر من 10 صواريخ بخانيونس

شاهد: لحظة استهداف الاحتلال موقعاً للمقاومة بأكثر من 10 صواريخ بخانيونس

ملادينوف يطالب بوقف التصعيد في قطاع غزة فورا

ملادينوف يطالب بوقف التصعيد في قطاع غزة فورا

قناة (العربية): مجلس حرب عاجل للاحتلال الإسرائيلي بعد مقتل ضابط على حدود غزة

قناة (العربية): مجلس حرب عاجل للاحتلال الإسرائيلي بعد مقتل ضابط على حدود غزة

الرئيس عباس يُجري اتصالات إقليمية ودولية لوقف التصعيد الإسرائيلي بغزة

الرئيس عباس يُجري اتصالات إقليمية ودولية لوقف التصعيد الإسرائيلي بغزة

فيديو: لحظة محاولة القبة الحديدية اعتراض صواريخ المقاومة شرق مدينة غزة

فيديو: لحظة محاولة القبة الحديدية اعتراض صواريخ المقاومة شرق مدينة غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

فتح: العدوان الاسرائيلي المبيت ضد شعبنا سيهزم على صخرة صموده

فتح: العدوان الاسرائيلي المبيت ضد شعبنا سيهزم على صخرة صموده

شاهد: شهداء وإصابات نتيجة القصف المدفعي شرق القطاع

شاهد: شهداء وإصابات نتيجة القصف المدفعي شرق القطاع

الجيش الإسرائيلي: على حماس تحمل عواقب تدهور الوضع الأمني في غزة

الجيش الإسرائيلي: على حماس تحمل عواقب تدهور الوضع الأمني في غزة

شاهد: لحظة قصف الاحتلال موقعاً للمقاومة في حي الزيتون جنوب غزة

شاهد: لحظة قصف الاحتلال موقعاً للمقاومة في حي الزيتون جنوب غزة

شاهد: شقيق الشهيد أبو خاطر: &#34;الله يعوضني فيك خير يا شعبان&#34;

شاهد: شقيق الشهيد أبو خاطر: "الله يعوضني فيك خير يا شعبان"

شاهد: لحظة وصول المتظاهرين لبوابة معبر كارني الإسرائيلي شرق غزة

شاهد: لحظة وصول المتظاهرين لبوابة معبر كارني الإسرائيلي شرق غزة

قيادي بحماس: وافقنا على الورقة المصرية وفق اتفاق 2011 وبثلاث قواعد مهمة

قيادي بحماس: وافقنا على الورقة المصرية وفق اتفاق 2011 وبثلاث قواعد مهمة

مسؤول أمريكي يدعو لإقامة دولة فلسطينية فدرالية بست ولايات

مسؤول أمريكي يدعو لإقامة دولة فلسطينية فدرالية بست ولايات

منوعات

لن تصدقوا من هي هذه النجمة العربية قبل عمليات التجميل

لن تصدقوا من هي هذه النجمة العربية قبل عمليات التجميل

سيرين عبد النور تصدم الجمهور بالشعر الأصفر الفاقع

سيرين عبد النور تصدم الجمهور بالشعر الأصفر الفاقع

جميل راتب في العناية المركزة بعدما فقد صوته.. وهذا وضعه

جميل راتب في العناية المركزة بعدما فقد صوته.. وهذا وضعه

معلومات صادمة تنشر للمرّة الأولى.. السبب الحقيقي لطلاق مي سليم ووليد فواز

معلومات صادمة تنشر للمرّة الأولى.. السبب الحقيقي لطلاق مي سليم ووليد فواز

هيفا وهبي تنشر صورة بـ&#34;البيبي دول&#34;.. وتمنع التعليقات لتختصر

هيفا وهبي تنشر صورة بـ"البيبي دول".. وتمنع التعليقات لتختصر

قضية ابن قمر تعود من جديد بسبب صورة..هل اعترف جمال مروان بأبوته؟

قضية ابن قمر تعود من جديد بسبب صورة..هل اعترف جمال مروان بأبوته؟

نجم &#34;باب الحارة&#34; وصديق تيم حسن المقرّب يعلن خطوبته.. من العروس؟

نجم "باب الحارة" وصديق تيم حسن المقرّب يعلن خطوبته.. من العروس؟

شيماء سيف تكشف كواليس أول لقاء مع حماتها

شيماء سيف تكشف كواليس أول لقاء مع حماتها

شاهد أول ظهور لتوفيق عكاشة وحياة الدرديري بعد قضاء شهر العسل

شاهد أول ظهور لتوفيق عكاشة وحياة الدرديري بعد قضاء شهر العسل

شاهد كيف جنت كيم كاردشيان 5 ملايين دولار في 5 دقائق فقط

شاهد كيف جنت كيم كاردشيان 5 ملايين دولار في 5 دقائق فقط

عربي

كاتب مصري: إسرائيل رئيس مجلس إدارة الشرق الأوسط والكعبة السياسية للمنطقة

كاتب مصري: إسرائيل رئيس مجلس إدارة الشرق الأوسط والكعبة السياسية للمنطقة

السيسي: انتهت أزمة الكهرباء

السيسي: انتهت أزمة الكهرباء

الطيران التركي يقصف اهدافا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

الطيران التركي يقصف اهدافا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

الإمارات تخاطب الرئيس الصيني والوفد المرافق له بلغتهم الأم

الإمارات تخاطب الرئيس الصيني والوفد المرافق له بلغتهم الأم