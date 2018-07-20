فتح: العدوان الاسرائيلي المبيت ضد شعبنا سيهزم على صخرة صموده

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف، إن العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة سيهزم على صخرة الصمود والتحدي الفلسطينية.







وأضاف أبو سيف، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن التصعيد الاسرائيلي المتواصل على اهلنا في غزة لن يفلح في النيل من عزيمة شعب الختيار شعب الجبارين وان الكف الفلسطينية تناطح المخرز بإباء وكبرياء.







وحييت الحركة ابناء شعبنا ودعت الي تعزيز التلاحم والوحدة في مواجهة العدوان، مطالبةً المجتمع الدولي للقيام بواجباته في حماية شعبنا من بطش دولة الاحتلال وجنرالاتها مؤكدة ان الصمت الدولي يغري اسرائيل ويشجعها على مواصلة اعتداءاتها على شعبنا.

