الجيش الإسرائيلي: بدأنا هجوماً جوياً على غزة سيستمر لساعات

رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، رونين مانليس، إنه بعد مشاورات أمنية في وزارة الحرب الإسرائيلية بدأت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي هجوماً واسعاً للغاية.





وأضاف: "إن الجيش قصف 15 هدافا لحركة حماس في قطاع غزة، لافتا إلى أنه تم تدمير مقر كتيبة الزيتون، بالاضافة الى قصف مخازن اسلحة ومستوجعات لمعدات قتالة ومواقع تدريب ومراكز مراقبة وغرفة عمليات وغرف قيادة وتحكم".





وأضاف مانليس: "سيستمر خلال الساعات المقبلة ضد مواقع حماس على خلفية الحادث الأكثر خطورة منذ حرب الأخيرة على قطاع غزة، والذي وقع اليوم".