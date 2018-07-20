شؤون فلسطينية

ملادينوف يطالب بوقف التصعيد في قطاع غزة فورا

ملادينوف يطالب بوقف التصعيد في قطاع غزة فورا
رام الله - دنيا الوطن
طالب مبعوث الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، بالابتعاد عن حافة الهاوية، في أعقاب التصعيد في قطاع غزة.

وكتب ملادينوف في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (توتير): "يجب على الجميع في قطاع غزة الابتعاد عن حافة الهاوية، ليس الأسبوع المقبل وليس غدا، بل فورا"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (فرانس برس). 

وأضاف: "يجب إفشال الذين يريدون إثارة حرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

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