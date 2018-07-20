الرئيس عباس يُجري اتصالات إقليمية ودولية لوقف التصعيد الإسرائيلي بغزة

رام الله - دنيا الوطنحذرت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها مساء اليوم الجمعة، من سياسة التصعيد الجارية حاليا على حدود قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمنع تدهور الاوضاع بشكل خطير.واشارت الرئاسة، إلى ان الرئيس محمود عباس بدأ بإجراء اتصالاته مع أطراف اقليمية ودولية لاحتواء الازمة المتصاعدة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).