فيديو: لحظة محاولة القبة الحديدية اعتراض صواريخ المقاومة شرق مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشر على موقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوضح لحظة محاولة القبة الحديدة الاسرائيلية، اعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة.
نشر على موقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوضح لحظة محاولة القبة الحديدة الاسرائيلية، اعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة.
يشار إلى طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفت مساء اليوم الجمعة، عدة أهداف للمقاومة في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وردت المقاومة بدورها باطلاق عدة صواريخ على مستوطنات غلاف غزة
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