الجيش الإسرائيلي: على حماس تحمل عواقب تدهور الوضع الأمني في غزة

رام الله - دنيا الوطن

من ناحيته قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه في هذا الوقت بدأت الطائرات الحربية التابعة للجيش الإسرائيلي بمهاجمة أهداف تابعة لمنظمة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.





وأضاف: "هذا الهجوم واسع النطاق في عدد من المواقع ويأتي ذلك على خلفية حادث إطلاق نار خطير ضد قواتنا بعد ظهر اليوم في جنوب قطاع غزة".





وتابع: "في وقت سابق هاجمت قواتنا بالطائرات والدبابات أهداف تابعة لمنظمة حماس والجيش الإسرائيلي يرى الحادث على محمل الجد وستتحمل منظمة حماس المسؤولية عن الحادث وعن سلسلة الهجمات التي نفذت في الأشهر الأخيرة".





وأضاف: "لقد اختارت منظمة حماس تدهور الوضع الأمني ​​وعليها تحمل عواقب تصرفاتها، إن الجيش الإسرائيلي مستعد للغاية وسيستمر في التصرف بقدر ما هو ضروري لضمان سلامة مواطنينا".