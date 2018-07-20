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ليلة مضطربة في الجنوب.. ونتنياهو وليبرمان وأيزنكوت يجرون مشاورات أمنية

ليلة مضطربة في الجنوب.. ونتنياهو وليبرمان وأيزنكوت يجرون مشاورات أمنية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة الإسرائيلية الـ (20)، إن الجيش الإسرائيلي يرى أن الحادث اليوم هو الأسوأ منذ الحرب على غزة عام 2014، وأن الجيش سيرد على نطاق واسع في الساعات القادمة ولن يترك الأمر يمر بهدوء.

وأضافت القناة: "التصعيد الذي كنا نتحدث عنه في الأسابيع الأخيرة وصل الآن إلى لحظة الذروة والانفجار، وفي الدقائق القليلة القادمة سيصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات لسكان غلاف غزة بأن يكونوا بالقرب من الملاجئ، وهذا يعني استعداد لرد موسع في غزة، ستكون ليلة مضطربة في الجنوب"، وذلك وفق التقديرات الإسرائيلية حيث لم يصدر أي بيان رسمي حتى اللحظة.

وأشارت إلى أن هناك تعليمات الجيش الإسرائيلي لسكان غلاف غزة بالبقاء قرب الملاجئ، لافتةً إلى أن الساعات القليلة القادمة ستقرر ما إذا كنا سنذهب إلى جولة عنف قصيرة  مثل السبت الماضي أو مواجهة لا يعلم فيها سوى الله ومصر متى ستنتهي.

وتابعت: "على أي حال تم إبلاغ سكان غلاف غزة للاستعداد لأوقات صعبة، والصواريخ ليست سوى مسألة وقت".

وفي ذات السياق، قالت القناة الإسرائيلية (14)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل قبل قليل إلى مقر وزارة الحرب في تل أبيب لإجراء مشاورات أمنية مع وزير الحرب أفيغدور ليبرمان ورئيس الأركان غادي أيزنكوت بشأن التصعيد في غزة.

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