شاهد: الصحفية أبودقة نقلت خبر استشهاد مواطنين فصُدمت أن أحدهم شقيقها

أظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، الزميلة الصحفية مريم أبو دقة خلال تأثرها باستشهاد شقيقها محمد في قصف إسرائيلي شرق خانيونس.







وقالت مريم: "كنت طالعة مباشر وبحكي فيه شهيدين ويطلع أخويا الشهيد"، فيما حاول زملائها والطواقم الطبية التهدئة من روعها.







وكانت الزميلة أبو دقة، خلال استشهاد شقيقها محمد تُقدم رسالة إعلامية لـ "دنيا الوطن" حول استشهاد اثنين من المواطنين في قصف إسرائيلي على بلدة خزاعة.











رام الله - دنيا الوطن