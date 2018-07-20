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قيادي بحماس: وافقنا على الورقة المصرية وفق اتفاق 2011 وبثلاث قواعد مهمة

قيادي بحماس: وافقنا على الورقة المصرية وفق اتفاق 2011 وبثلاث قواعد مهمة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس حركة (حماس) في قطاع غزة، خليل الحية، إن حركته وافقت على الورقة المصرية للمصالحة والتي عُرضت عليها، لافتاً إلى أنها تهدف إعادة الاعتبار للمصالحة على قاعدة اتفاق 2011.

وأوضح الحية، خلال خطبة الجمعة، أنه تم الموافقة على الورقة بقواعد مهمة هي: "تطبيق ما تم الاتفاق عليه، والشراكة السياسية، ورفع الإجراءات عن قطاع غزة".

وأضاف: "نريد مجلس وطني لكل الشعب الفلسطيني، ونريد حكومة لكل الشعب الفلسطيني، ونريد أن نكون شركاء في مواجهة العدو، ونريد أن تكون الوظيفة العمومية حق للجميع".

وحذر الحية من أن يكون هذا التداول وهذا المسار التفاف عن رفع الحصار عن غزة، قائلاً: "حذارِ من التلاعب على المسارات وقضم الوقت".

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