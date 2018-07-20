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  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: هاجم الجيش الإسرائيلي 8 أهداف تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة رداً على إطلاق النار اليوم من جنوب قطاع غزة

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شؤون فلسطينية

فيديو: ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي شرقي خانيونس ورفح

فيديو: ثلاثة شهداء في قصف إسرائيلي شرقي خانيونس ورفح
منطقة القصف الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عصر الجمعة، عن استشهاد ثلاثة مواطنين جراء الاستهداف الإسرائيلي لشرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة، ولهدف آخر في مدينة رفح.

وأوضحت الصحة، أن الشهداء الثلاثة ارتقوا جراء القصف الإسرائيلي لعدة أهداف في مدينتي خانيونس ورفح.

في ذات السياق، قال مراسلنا، إن اثنين من عناصر الضبط الميداني استشهدوا جراء قصف مدفعية الاحتلال لنقطة الضبط الميداني المتواجدة بالقرب من مخيم العودة شرق بلدة خزاعة شرقي مدينة خانيونس.

وأوضح مراسلنا، أن قناصة الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار بشكل مباشر وعشوائي على المشاركين بفعاليات مسيرة العودة الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات من المواطنين بجروح متفاوتة.

من ناحيته، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه في أعقاب عملية إطلاق نار تجاه قوة من الجيش الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة، هاجم الجيش الإسرائيلي عدة أهداف على طول الحدود مع قطاع غزة باستخدام الطائرات والدبابات.

من ناحيتها، قالت القناة (20) الإسرائيلية، إن هناك تعليمات الجيش الإسرائيلي لسكان غلاف غزة بالبقاء قرب الملاجئ، لافتةً إلى أن الساعات القليلة القادمة ستقرر ما إذا كنا سنذهب إلى جولة عنف قصيرة  مثل السبت الماضي أو مواجهة لا يعلم فيها سوى الله ومصر متى ستنتهي.

وأضافت القناة: "على أي حال تم إبلاغ سكان غلاف غزة للاستعداد لأوقات صعبة، والصواريخ ليست سوى مسألة وقت".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن الجيش هاجم ثمانية أهداف تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة، لافتاً إلى أن ذلك رداً على إطلاق النار اليوم من جنوب قطاع غزة.

 

 




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