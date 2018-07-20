(محدث) إصابة جندي إسرائيلي وتبادل إطلاق النار وقصف مدفعي على حدود القطاع

رام الله - دنيا الوطن

أصيب جندي إسرائيلي بجراح، عصر اليوم الجمعة، جراء إطلاق نار من مسلحين فلسطينيين جنوب قطاع غزة.





وقال موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، إن الجندي أصيب بجراح لم تعرف طبيعتها، بعد إطلاق النار من قبل مسلحين، لافتاً إلى أنه يجري إخلاء الجندى بطائرة مروحية إلى مستشفى سوروكا.







إلى ذلك، قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن قناصة فلسطينيين وجنود إسرائيليين بتادلوا إطلاق النار على حدود قطاع غزة.





وفي ذات السياق، أقدمت المدفعية الإسرائيلية على قصف مرصدين للمقاومة أحدهما شرق المغازي والآخر شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة.







وقال مراسلنا، إن الاحتلال قصف وحدة للضبط الميداني شرق خزاعة، وأطلق النار بشكل مباشر على المشاركين بمسيرة العودة الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات بجراح متفاوتة.

