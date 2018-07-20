الفلسطينيون يشاركون في جمعة "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين"

رام الله - دنيا الوطن

توافد الفلسطينيون في قطاع غزة، عصر اليوم الجمعة، إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة، وذلك للمشاركة في جمعة "لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين"، والتي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.







وقالت الهيئة، إن استمرار وتواصل مسيرات العودة، داعية كافة قطاعات الشعب الفلسطيني للمشاركة في جمعة حقوق اللاجئين وذلك بعد عصر اليوم للتأكيد لكل العالم أن حقوق الفلسطينيين غير قابلة للتصرف أو التفريط.



وأضافت: سنواصل مواجهة كل الإجراءات والقرارات التي تهدف للنيل من قضية اللاجئين بهدف شطبها وتذويبها.يذكر أن إجمالي الشهداء خلال مسيرات العودة بلغ 142 شهيداً، بينهم 18 طفلاً، فيما فاق عدد الجرحى الـ 16 ألف فلسطيني، بحسب وزارة الصحة.