شؤون فلسطينية

إسرائيل تمنع ناشطة هولندية "تدعم المقاطعة"من الدخول إليها

إسرائيل تمنع ناشطة هولندية "تدعم المقاطعة"من الدخول إليها
رام الله - دنيا الوطن
منع وزير الداخلية الإسرائيلي أريه درعي الجمعة، دخول الناشطة الهولندية ليديا دي لاو إلى بلاده، معللا ذلك بأنها "تعمل على فرض المقاطعة على إسرائيل".وقال درعي (زعيم حزب شاس) ووزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، الذي أوصى بعدم إدخال دي لاو إلى إسرائيل، إنها "تشارك باستمرار، في مظاهرات مناوئة لإسرائيل، وفي نشاطات حركة المقاطعة BDS".

ورأى إردان (الليكود الحاكم) أن "القواعد قد تغيّرت"، وأن "إسرائيل، كما كل دولة طبيعية، لن تضبط نفسها إزاء من يحاول المساس بها".وكان نشطاء المقاطعة يدخلون إلى الأراضي الفلسطينية، بعد وصولهم إلى مطار "بن غوريون" الإسرائيلي، أو عبر المعابر الإسرائيلية، حتى سن الكنيست في مارس / آذار من العام 2017، قانونا يخوّل وزيري الداخلية والأمن الداخلي، منع هؤلاء النشطاء من الدخول.وسن الكنيست في العام 2011 قانونا، يخوّل السلطات الإسرائيلية، بمقاضاة من يدعو لفرض مقاطعة اقتصادية، تجارية أو حتى أكاديمية، على إسرائيل أو أي جزء تحت سيطرتها، وفرض تعويضات مالية عليه، دون إثبات الضرر عن دعواته.وتعبّر المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء سلسلة القوانين المثيرة للجدل التي تسنها إسرائيل في الآونة الأخيرة، والتي كان آخرها "قانون القومية"، الذي سن الأربعاء الأخير.

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