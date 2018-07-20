الاحتلال يغلق الحواجز المؤدية لتل الرميدة وشارع الشهداء
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، كافة الحواجز العسكرية التي تحاصر منطقة تل الرميدة وشارع الشهداء وسط الخليل، ومنعت الأهالي من العودة لمنازلهم.
وقال الناشط ياسر أبو مرخية إن قوات الاحتلال أغلقت كافة الحواجز المؤدية إلى منطقة تل الرميدة، ومنعت الأهالي من الدخول عبرها بعد صلاتهم في الحرم الإبراهيمي الشريف.
ودعا كافة المؤسسات لتعزيز صمود المواطنين في هذه المنطقة التي يستهدفها الاستيطان الاسرائيلي.
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، كافة الحواجز العسكرية التي تحاصر منطقة تل الرميدة وشارع الشهداء وسط الخليل، ومنعت الأهالي من العودة لمنازلهم.
وقال الناشط ياسر أبو مرخية إن قوات الاحتلال أغلقت كافة الحواجز المؤدية إلى منطقة تل الرميدة، ومنعت الأهالي من الدخول عبرها بعد صلاتهم في الحرم الإبراهيمي الشريف.
ودعا كافة المؤسسات لتعزيز صمود المواطنين في هذه المنطقة التي يستهدفها الاستيطان الاسرائيلي.
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