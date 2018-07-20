شؤون فلسطينية

هذا ما قاله رئيس لبنان عن قانون القومية الاسرائيلي

هذا ما قاله رئيس لبنان عن قانون القومية الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
 اعتبر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أنّ "مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى قانون القومية هو عدوان جديد على الشعب الفلسطيني وحقه بتقرير مصيره، وبدولة مستقلة عاصمتها القدس، وباستعادة كامل أراضيه".

وأضاف عون أن "هذا القانون الذي يلغي حق العودة لفلسطينيي الشتات ويفتح باب الهجرات واسعاً أمام اليهود هو انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة التي أكدت على حق العودة للفلسطينيين وفي مقدمها القرار رقم 194".

كما دعا الشعب الفلسطيني "للتكاتف ووضع الخلافات السياسية جانباً في مواجهة هذا العدوان الوجودي بحقه".

وسأل عون "ألم يحن الوقت بعد لتحقيق تضامن عربي يقف في وجه الممارسات الإسرائيلية ضد الكيان الفلسطيني، ولحقوق شعب شقيق اغتصبت أرضه؟".

الرئيس اللبناني تابع قوله إن "الصمت الدولي إزاء تصعيد القضم الإسرائيلي لفلسطين ووجودها وحق شعبها المشروع بالسلام والأمان والوجود فوق أرضه يجعل الاتكال على التكاتف العربي بمواجهة الظلم أكثر إلحاحاً وضرورة وإلا فإن التاريخ سيساوي السكوت العربي باغتصاب إسرائيل للأرض والظلم الذي تلحقه بالشعب الفلسطيني".

بالتزامن، قال المكتب السياسي لحركة أمل في بيان إن "قانون القومية من أخطر القوانين ويشكل تتويجاً لجملة قوانين عنصرية واستيطانية استهدفت بشكل خاص القدس ومقدساتها، وهدفت لمشروع التهويد، وهو بمثابة إعلان حرب على مكونات الشعب الفلسطيني".

وطالبت الحركة "بموقف دولي واضح وعلني من هذا القانون العنصري، الذي يهز الإستقرار والأمن والسلام والنظامين الإقليمي والدولي، ويثير فتنة دينية، إلى جانب الحروب والتوترات السياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط".

كذلك، غرّد النائب اللبناني السابق وليد جنبلاط في حسابه عبر تويتر تعليقاً على قانون القومية بالقول إن "‏وكأن شعوب المنطقة أصبحت أوراق لعب في ملهى كبير يضحى بمصيرها بلا هوادة ولا عواطف ويضحى بالاعراف الدولية من هلسنكي إلى الكنيست الإسرائيلي. أمن إسرائيل هو الأساس هكذا قرر هواة البوكر في هلسنكي أما لاعبو الروليت في الكنيست فاستقروا على يهودية الدولة.لا لحرية الشعب الفلسطيني ولا لدرعا".

وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست الإسرائيليّ قد أقرت الأربعاء 18 تموز/ يوليو ما يُعرف بمشروع "قانون القومية" تمهيداً لعرضه على جلسة الكنيست للتصويت عليه. ومن المبادئ الأساسية لهذا القانون أن تكون أرض فلسطين المحتلّة "دولة لإسرائيل وعاصمتها القدس الكاملة الموحدة".

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