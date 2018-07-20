شؤون فلسطينية

رئيس الاتحاد العمالي اللبناني: إسرائيل "نازية" بدعم من الإدارة الأميركية

رئيس الاتحاد العمالي اللبناني: إسرائيل "نازية" بدعم من الإدارة الأميركية
رام الله - دنيا الوطن
 أدان رئيس الاتحاد العمالي اللبناني بشارة الأسمر، "قانون "يهودية إسرائيل" الذي جاء بدعم من رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترمب وإدارته المتصهينة".

ووصف الأسمر في تصريح له اليوم الجمعة، إسرائيل بـ"النازية بدعم الإدارة الأميركية"، معتبرا أنها آخر حركة عنصرية في التاريخ البشري وآخر كيان فاشي وقومي يحمل إرث هتلر وموسوليني وفرنكو السيئوا الذكر.

وأكد أن إيغال إسرائيل بالمضي في هذا المنحى العدواني الاستراتيجي مع استمرارها لاحتلال أرض فلسطين والجولان وجزء من الأرض اللبنانية، يعني شيئا واحدا هو الاستمرار في توريط المنطقة وبدعم أميركي وغربي في المزيد من الحروب العدوانية والمزيد من الاستغلال ونهب خيرات وثروات الشعوب في ظل سكوت عربي ودولي مريب.

وناشد الاسمر الحركة النقابية العالمية ومنظمات الأمم المتحدة الحقوقية والإنسانية ومنظمة العمل الدولية والدول المحبة للسلام والمؤمنة بحقوق الإنسان، إدانة هذا السلوك العدواني والعنصري والإجرامي واتخاذ كل التدابير والإجراءات لوقف هذا العدوان المتمادي على شعب فلسطين وشعوب المنطقة، ودعم شعب فلسطين لإقامة دولته المستقلة على كامل تراب وطنه وعاصمتها القدس الشريف.

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