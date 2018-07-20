العفو الدولية: "قانون القومية" يشرعن التمييز واللامساواة

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن "إسرائيل" بإقرارها قانونًا ينصّ على أنها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، ترسّخ وتعزّز 70 عامًا من التمييز واللامساواة التي يتعرّض لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة.





وأقرّ الكنيست الإسرائيلي فجر أمس الخميس، "قانون القومية" بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوًا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت.





وينص القانون على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها لغة رسمية".





ويشير القانون إلى أن "الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي".





ورأت أمنستي أن القانون المذكور يجعل من الفلسطينيين الذين يشكلون نسبة 20% من إجمالي سكان الأراضي المحتلة عام 1948، "مواطنين من الدرجة الثانية".





ودعت المنظمة الدولية في بيان لها، الليلة الماضية، الحكومة الإسرائيلية إلى "كفل حقوق الإنسان للجميع".

رام الله - دنيا الوطن