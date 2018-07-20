شؤون فلسطينية

التربية تؤكد: لم نرخص كلية للطب غير حكومية في الخليل

التربية تؤكد: لم نرخص كلية للطب غير حكومية في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
فوجئت الهيئه الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية؛ بالإعلان الصادر عن رئيس مجلس أمناء جامعة بوليتكنك فلسطين أحمد سعيد التميمي ودعوته بالأمس الطلبة للالتحاق والتسجيل بكلية الطب البشري في الخليل، والتي أسماها بالمشتركة؛ دون مراعاة الأصول القانونية والإجراءات المعهودة عبر هيئة الاعتماد والجودة؛ وعليه توضح الهيئة الآتي:

1- إن الحكومة وعبر بيان واضح صدر أول أمس عن وزارتي الصحة والتربية والتعليم العالي، قد دعت وإثر الاتفاق بين جامعتي الخليل والبوليتكنك، والذي لطالما شددت الحكومة على ضرورة الوصول إليه؛ إلى ضرورة تقديم برنامج تنفيذي للاتفاق يوضح آليات وطبيعة الشراكة إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن.

2- إن الاتفاق على طرح برنامج مشترك بين مؤسسات التعليم العالي لا يعني بأي حال اعتماداً تلقائياً أو آلياً للبرنامج أو للكلية، إذ إن جميع مؤسسات التعليم العالي تعي تماماً ضرورة التوجه لهيئة الاعتماد والجودة للحصول على التراخيص والاعتمادات اللازمة ضمن إجراءات محددة واضحة.

3- في ظل غياب البرنامج التنفيذي وخطة العمل وعدم الحصول على التراخيص والاعتمادات اللازمة،  فإن أي فتح لباب التسجيل يعتبر تجاوزاً واضحاً لنظام هيئة الاعتماد والجودة والمعايير المعمول فيها وخرقاً صريحاً لقانون التعليم العالي، وهو ما يعرض مستقبل الطلبة المسجلين في هذا البرنامج للخطر وحتمية عدم اعتماد شهاداتهم أو المصادقة عليها.

4- تؤكد الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة على عدم حصول أي جهة أو مؤسسة في الخليل على ترخيص أو اعتماد لإنشاء كلية أو برنامج للطب حتى هذه اللحظة؛ غير كلية الطب الحكومية.

وعليه تهيب هيئة الاعتماد والجودة بجهات العلاقة وقف التسجيل خلال 48 ساعة من لحظة صدور هذا البيان، والإعلان عبر وسائل الإعلام المعروفة عن هذا الأمر، والتوجه للهيئة لتوضيح طبيعة الشراكة خطياً واستكمال الإجراءات وفق الأصول حيث تحتفظ الهيئة بحقها بمتابعة إجراءاتها وفق الأصول.

أخبار ذات صلة

رئيس الاتحاد العمالي اللبناني: إسرائيل &#34;نازية&#34; بدعم من الإدارة الأميركية

رئيس الاتحاد العمالي اللبناني: إسرائيل "نازية" بدعم من الإدارة الأميركية

العفو الدولية: &#34;قانون القومية&#34; يشرعن التمييز واللامساواة

العفو الدولية: "قانون القومية" يشرعن التمييز واللامساواة

الأسير وجدي جودة يحقق الحلم ويتخرج من جامعة القدس بتقدير جيد جداً

الأسير وجدي جودة يحقق الحلم ويتخرج من جامعة القدس بتقدير جيد جداً

&#34;التربية&#34; تعلن عن منح دراسية في الجزائر وأندونيسيا

"التربية" تعلن عن منح دراسية في الجزائر وأندونيسيا

الاحتلال يهدد خطيب مسجد في بيت أمر بالانتقام

الاحتلال يهدد خطيب مسجد في بيت أمر بالانتقام

حماس لعائلات الجنود الأسرى لديها: تراجعوا عن رواية أن أبناءكم &#34;جثث&#34;

حماس لعائلات الجنود الأسرى لديها: تراجعوا عن رواية أن أبناءكم "جثث"

الرجوب: يجب تعزيز التواصل الرياضي والشبابي بين الجاليات الفلسطينية والمؤسسات الوطنية

الرجوب: يجب تعزيز التواصل الرياضي والشبابي بين الجاليات الفلسطينية والمؤسسات الوطنية

(فتح) تبحث في القاهرة &#34;مصالحة متدرجة&#34; وتُقدم ملاحظات على الورقة المصرية

(فتح) تبحث في القاهرة "مصالحة متدرجة" وتُقدم ملاحظات على الورقة المصرية

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

رئيس الاتحاد العمالي اللبناني: إسرائيل &#34;نازية&#34; بدعم من الإدارة الأميركية

رئيس الاتحاد العمالي اللبناني: إسرائيل "نازية" بدعم من الإدارة الأميركية

العفو الدولية: &#34;قانون القومية&#34; يشرعن التمييز واللامساواة

العفو الدولية: "قانون القومية" يشرعن التمييز واللامساواة

الأسير وجدي جودة يحقق الحلم ويتخرج من جامعة القدس بتقدير جيد جداً

الأسير وجدي جودة يحقق الحلم ويتخرج من جامعة القدس بتقدير جيد جداً

&#34;التربية&#34; تعلن عن منح دراسية في الجزائر وأندونيسيا

"التربية" تعلن عن منح دراسية في الجزائر وأندونيسيا

الاحتلال يهدد خطيب مسجد في بيت أمر بالانتقام

الاحتلال يهدد خطيب مسجد في بيت أمر بالانتقام

الرجوب: يجب تعزيز التواصل الرياضي والشبابي بين الجاليات الفلسطينية والمؤسسات الوطنية

الرجوب: يجب تعزيز التواصل الرياضي والشبابي بين الجاليات الفلسطينية والمؤسسات الوطنية

انتزاع قرار يقضي بإلغاء مصادر الاحتلال قطعة أرض في قصرة

انتزاع قرار يقضي بإلغاء مصادر الاحتلال قطعة أرض في قصرة

الاحتلال يعتقل الشاب وسيم ربايعة من ميثلون على معبر الكرامة

الاحتلال يعتقل الشاب وسيم ربايعة من ميثلون على معبر الكرامة

منوعات

لن تصدقوا من هي هذه النجمة العربية قبل عمليات التجميل

لن تصدقوا من هي هذه النجمة العربية قبل عمليات التجميل

سيرين عبد النور تصدم الجمهور بالشعر الأصفر الفاقع

سيرين عبد النور تصدم الجمهور بالشعر الأصفر الفاقع

جميل راتب في العناية المركزة بعدما فقد صوته.. وهذا وضعه

جميل راتب في العناية المركزة بعدما فقد صوته.. وهذا وضعه

معلومات صادمة تنشر للمرّة الأولى.. السبب الحقيقي لطلاق مي سليم ووليد فواز

معلومات صادمة تنشر للمرّة الأولى.. السبب الحقيقي لطلاق مي سليم ووليد فواز

هيفا وهبي تنشر صورة بـ&#34;البيبي دول&#34;.. وتمنع التعليقات لتختصر

هيفا وهبي تنشر صورة بـ"البيبي دول".. وتمنع التعليقات لتختصر

قضية ابن قمر تعود من جديد بسبب صورة..هل اعترف جمال مروان بأبوته؟

قضية ابن قمر تعود من جديد بسبب صورة..هل اعترف جمال مروان بأبوته؟

نجم &#34;باب الحارة&#34; وصديق تيم حسن المقرّب يعلن خطوبته.. من العروس؟

نجم "باب الحارة" وصديق تيم حسن المقرّب يعلن خطوبته.. من العروس؟

شيماء سيف تكشف كواليس أول لقاء مع حماتها

شيماء سيف تكشف كواليس أول لقاء مع حماتها

شاهد أول ظهور لتوفيق عكاشة وحياة الدرديري بعد قضاء شهر العسل

شاهد أول ظهور لتوفيق عكاشة وحياة الدرديري بعد قضاء شهر العسل

شاهد كيف جنت كيم كاردشيان 5 ملايين دولار في 5 دقائق فقط

شاهد كيف جنت كيم كاردشيان 5 ملايين دولار في 5 دقائق فقط

عربي

السيسي: انتهت أزمة الكهرباء

السيسي: انتهت أزمة الكهرباء

الطيران التركي يقصف اهدافا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

الطيران التركي يقصف اهدافا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

الإمارات تخاطب الرئيس الصيني والوفد المرافق له بلغتهم الأم

الإمارات تخاطب الرئيس الصيني والوفد المرافق له بلغتهم الأم

تأجيل التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة في جنوب السودان

تأجيل التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة في جنوب السودان