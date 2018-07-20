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السيسي: انتهت أزمة الكهرباء

السيسي: انتهت أزمة الكهرباء
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه سيتم افتتاح أكبر 3 محطات للكهرباء في تاريخ مصر في 24 يوليو الجاري، لتنهي القاهرة بذلك أزمة انقطاع التيار المزمنة.

وقال السيسي، خلال لقاء مع قادة الفكر والرأي في المجتمع السوداني بالعاصمة الخرطوم اليوم الجمعة، إن المحطات ستضيف 50% زيادة في الطاقة الكهربائية المتجددة.

وذكر موقع "اليوم السابع" أن الحكومة المصرية نجحت في تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء، التي عانت البلاد منها لسنوات، وأصبحت بذلك مصر ضمن الدول الرائدة في مجال إنتاج الكهرباء ومستمرة في امتلاك أحدث محطات التوليد. 

وأفاد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، لـ"اليوم السابع"، بأن مقاولي مشروع محطات "سيمنز" الثلاث التزموا بالجدول الزمني للمرحلة الثانية والأخيرة، وأصبحت جميع الوحدات جاهزة للتشغيل اعتبارا من 30 يونيو الماضي.

وأضاف أن المدة التي استغرقها تنفيذ المحطات الثلاث، تعد زمنا قياسيا، مشيرا إلى أن محطات "سيمنز" الثلاث توفر الطاقة لنحو 45 مليون مواطن وأن مصر ستتمكن من توفير ما يتراوح بين مليار وثلاثة مليارات دولار سنويا، نتيجة لترشيد استهلاك الوقود، كما سيساهم ذلك في توفير طاقة تتسم بالاستدامة والاستقرار، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري.

يشار إلى أن المحطات الثلاث تولد قدرة إجمالية قدرها 14 ألف ميغا واط وموزعة على بني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس.

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