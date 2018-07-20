الطيران التركي يقصف اهدافا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

قال الجيش التركي، اليوم الجمعة، ان سلاحه الجوي دمر أهدافا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق "كجزء من عملية لمكافحة الارهاب".





وفي بيان، قالت هيئة الأركان العامة التركية إن غارة جوية نفذت في مناطق أفاسين-باسيان ، وزاب ، وهاكورك امس الخميس، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.





واضاف البيان " تم تدمير مواقع أسلحة وملاجئ يستخدمها الارهابيون خلال الغارة الجوية خلال العملية".





يذكر أن القتال بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية قد أستؤنف مجددا في عام 2015 بعد انهيار محادثات السلام، ما أنهى وقفا لإطلاق النار استمر عامين. ومنذ ذلك الحين، قتل العشرات ، بمن فيهم مسلحون وأفراد أمن ومدنيون.

رام الله - دنيا الوطن