عربي

الطيران التركي يقصف اهدافا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

الطيران التركي يقصف اهدافا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق
رام الله - دنيا الوطن
 قال الجيش التركي، اليوم الجمعة، ان سلاحه الجوي دمر أهدافا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق "كجزء من عملية لمكافحة الارهاب".

وفي بيان، قالت هيئة الأركان العامة التركية إن غارة جوية نفذت في مناطق أفاسين-باسيان ، وزاب ، وهاكورك امس الخميس، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

واضاف البيان " تم تدمير مواقع أسلحة وملاجئ يستخدمها الارهابيون خلال الغارة الجوية خلال العملية".

يذكر أن القتال بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية قد أستؤنف مجددا في عام 2015 بعد انهيار محادثات السلام، ما أنهى وقفا لإطلاق النار استمر عامين. ومنذ ذلك الحين، قتل العشرات ، بمن فيهم مسلحون وأفراد أمن ومدنيون.

أخبار ذات صلة

السيسي: انتهت أزمة الكهرباء

السيسي: انتهت أزمة الكهرباء

الإمارات تخاطب الرئيس الصيني والوفد المرافق له بلغتهم الأم

الإمارات تخاطب الرئيس الصيني والوفد المرافق له بلغتهم الأم

تأجيل التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة في جنوب السودان

تأجيل التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة في جنوب السودان

العثور على بقايا مومياوات داخل تابوت أثري ضخم بالإسكندرية

العثور على بقايا مومياوات داخل تابوت أثري ضخم بالإسكندرية

وصول باقي أهالي كفريا والفوعة إلى ريف حلب

وصول باقي أهالي كفريا والفوعة إلى ريف حلب

طائرة أوكرانية تهبط اضطراريا شمال مصر

طائرة أوكرانية تهبط اضطراريا شمال مصر

بـ 79 صوتاً.. حكومة الرزاز تحصل على ثقة مجلس النواب

بـ 79 صوتاً.. حكومة الرزاز تحصل على ثقة مجلس النواب

بناء على طلب أردني.. نتنياهو يمنع وزيراً إسرائيلياُ من اقتحام الأقصى

بناء على طلب أردني.. نتنياهو يمنع وزيراً إسرائيلياُ من اقتحام الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

رئيس الاتحاد العمالي اللبناني: إسرائيل &#34;نازية&#34; بدعم من الإدارة الأميركية

رئيس الاتحاد العمالي اللبناني: إسرائيل "نازية" بدعم من الإدارة الأميركية

العفو الدولية: &#34;قانون القومية&#34; يشرعن التمييز واللامساواة

العفو الدولية: "قانون القومية" يشرعن التمييز واللامساواة

الأسير وجدي جودة يحقق الحلم ويتخرج من جامعة القدس بتقدير جيد جداً

الأسير وجدي جودة يحقق الحلم ويتخرج من جامعة القدس بتقدير جيد جداً

&#34;التربية&#34; تعلن عن منح دراسية في الجزائر وأندونيسيا

"التربية" تعلن عن منح دراسية في الجزائر وأندونيسيا

الاحتلال يهدد خطيب مسجد في بيت أمر بالانتقام

الاحتلال يهدد خطيب مسجد في بيت أمر بالانتقام

الرجوب: يجب تعزيز التواصل الرياضي والشبابي بين الجاليات الفلسطينية والمؤسسات الوطنية

الرجوب: يجب تعزيز التواصل الرياضي والشبابي بين الجاليات الفلسطينية والمؤسسات الوطنية

انتزاع قرار يقضي بإلغاء مصادر الاحتلال قطعة أرض في قصرة

انتزاع قرار يقضي بإلغاء مصادر الاحتلال قطعة أرض في قصرة

الاحتلال يعتقل الشاب وسيم ربايعة من ميثلون على معبر الكرامة

الاحتلال يعتقل الشاب وسيم ربايعة من ميثلون على معبر الكرامة

منوعات

لن تصدقوا من هي هذه النجمة العربية قبل عمليات التجميل

لن تصدقوا من هي هذه النجمة العربية قبل عمليات التجميل

سيرين عبد النور تصدم الجمهور بالشعر الأصفر الفاقع

سيرين عبد النور تصدم الجمهور بالشعر الأصفر الفاقع

جميل راتب في العناية المركزة بعدما فقد صوته.. وهذا وضعه

جميل راتب في العناية المركزة بعدما فقد صوته.. وهذا وضعه

معلومات صادمة تنشر للمرّة الأولى.. السبب الحقيقي لطلاق مي سليم ووليد فواز

معلومات صادمة تنشر للمرّة الأولى.. السبب الحقيقي لطلاق مي سليم ووليد فواز

هيفا وهبي تنشر صورة بـ&#34;البيبي دول&#34;.. وتمنع التعليقات لتختصر

هيفا وهبي تنشر صورة بـ"البيبي دول".. وتمنع التعليقات لتختصر

قضية ابن قمر تعود من جديد بسبب صورة..هل اعترف جمال مروان بأبوته؟

قضية ابن قمر تعود من جديد بسبب صورة..هل اعترف جمال مروان بأبوته؟

نجم &#34;باب الحارة&#34; وصديق تيم حسن المقرّب يعلن خطوبته.. من العروس؟

نجم "باب الحارة" وصديق تيم حسن المقرّب يعلن خطوبته.. من العروس؟

شيماء سيف تكشف كواليس أول لقاء مع حماتها

شيماء سيف تكشف كواليس أول لقاء مع حماتها

شاهد أول ظهور لتوفيق عكاشة وحياة الدرديري بعد قضاء شهر العسل

شاهد أول ظهور لتوفيق عكاشة وحياة الدرديري بعد قضاء شهر العسل

شاهد كيف جنت كيم كاردشيان 5 ملايين دولار في 5 دقائق فقط

شاهد كيف جنت كيم كاردشيان 5 ملايين دولار في 5 دقائق فقط

عربي

السيسي: انتهت أزمة الكهرباء

السيسي: انتهت أزمة الكهرباء

الطيران التركي يقصف اهدافا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

الطيران التركي يقصف اهدافا لحزب العمال الكردستاني شمالي العراق

الإمارات تخاطب الرئيس الصيني والوفد المرافق له بلغتهم الأم

الإمارات تخاطب الرئيس الصيني والوفد المرافق له بلغتهم الأم

تأجيل التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة في جنوب السودان

تأجيل التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة في جنوب السودان