الاحتلال يهدد خطيب مسجد في بيت أمر بالانتقام

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، بلدة بيت أمر وهددت مواطنا بالانتقام بحجة تحريضه على الاحتلال في خطبه الدينية، وسلموا نجله بلاغاً لقابلة المخابرات.قال الناشط الاعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال داهمت منزل إمام مسجد بيت أمر السابق محمد أحمد اسماعيل عادي، وفتشته وهددته بالاقتحامات الليلة لمنزله وترويع العائلة، بحجة "تحريضه في خطبه الدينية".كما سلمت نجله أسيد (28 عاما)، بلاغا لمقابلة مخابرات الاحتلال في مركز تحقيق وتوقيف "عصيون".