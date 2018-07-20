حماس لعائلات الجنود الأسرى لديها: تراجعوا عن رواية أن أبناءكم "جثث"

دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى دودين، عائلات الجنود الأسرى لدى كتائب القسام في قطاع غزة للتراجع بشكل قانوني عن روايتها بأن أبناءهم قتلى.





وذكر دودين-المكلف بملف الأسرى بحركة حماس-في حوار صحفي لموقع يتبع للحركة-، أمس الخميس، أن هذا الأمر سيلزم حكومة الاحتلال باتخاذ إجراءات لاستعادة الجنود الأسرى.





وأوضح أن "الورقة القانونية داخل دولة الاحتلال مهمة في إلزام حكومة نتنياهو باتخاذ إجراءات ومفاوضات جدية لعملية تبادل حقيقية وليس كما يريد ليبرمان ربط موضوع الجنود المفقودين بموضوع رفع الحصار".





وأشار دودين إلى أن حكومة نتنياهو اعتمدت التضليل في ملف الجنود الأسرى منذ البداية، وهذه العائلات اليوم في ورطة بسبب قبولها بتلك الرواية حول فقدان الجنود والقبول بتسجيلهم في سجلات جيش الاحتلال على أنهم قتلى.





ولفت إلى أن "هذا أراح نتنياهو من أي مساءلة قانونية داخلية عن استعادتهم. وهو ما جعل تلك العائلات تتظاهر أمام مكتب نتنياهو لمعرفة مصير أبنائها".





وحول شروط مفاوضات التبادل، بين دودين أنها واضحة، حيث يجب أن يسبقها الإفراج عن أسرى صفقة "وفاء الأحرار" المُعاد اعتقالهم؛ لأن الاحتلال أخل بالشروط وأعاد اعتقالهم.





وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت مساء 20 يوليو 2014 أسرها جنديًا إسرائيليًا يدعى شاؤول أرون خلال عملية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة إبان العدوان البري؛ لكن جيش الاحتلال أعلن عن مقتله.





وفي الأول من أغسطس من نفس العام، أعلن جيش الاحتلال فقد الاتصال بضابط يدعى هدار جولدن في رفح جنوبي القطاع، وأعلنت القسام حينها أنها فقدت الاتصال بمجموعتها التي أسرته في المكان، ورجحّت استشهادها ومقتل الضابط الإسرائيلي.





وفي يوليو 2015 سمحت الرقابة الإسرائيلية بنشر نبأ اختفاء الإسرائيلي "أبراهام منغستو" من ذوي الأصول الأثيوبية بقطاع غزة قبل 10 أشهر (سبتمبر 2014) بعد تسلله من السياج الأمني شمال القطاع، كما أفادت مصادر صحفية دولية عن أن "إسرائيل" سألت عبر وسطاء غربيين عن شخص "غير يهودي" اختفت أثاره على حدود غزة في تلك الفترة، وهو الأمر الذي لم تتعاطى معه حماس مطلقًا.





وكانت كتائب القسام عرضت صور أربعة جنود إسرائيليين وهم: "شاؤول آرون" و"هادار جولدن" و"أباراهام منغستو" و"هاشم بدوي السيد"، رافضة الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.





وفي يناير 2018، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إنه لا يعرف إذا كان الإسرائيليون المحتجزين في قطاع غزة أحياء أم أموات.





وأضاف ليبرمان في معرض رده على سؤال بشأن ربط رفع الحصار عن غزة باستعادة "جثث" الإسرائيليين المحتجزين في غزة أنه "لا يعرف إذا ما كانوا جثثًا أم أحياء، ولن يُحسّن من ظروف معيشة سكان غزة قبل نزع السلاح وتسليم الإسرائيليين".





وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيه مسؤول إسرائيلي رفيع بإمكانية وجود أسرى على قيد الحياة لدى المقاومة في غزة، بعد إصرار لسنوات على أنهم "جثث".





وتشترط حركة حماس أن أي مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي تتعلق بصفقة تبادل أسرى، "لن تتم إلا بعد الإفراج عن محرري صفقة وفاء الأحرار، الذين أعيد اعتقالهم مؤخرًا".





وأعاد الاحتلال اعتقال أكثر من 50 مُحررًا بالصفقة التي تمت عام 2011، وأفرج بموجبها عن ألف أسير من ذوي الأحكام العالية مقابل إطلاق سراح الجندي شاليط الذي أسر من على حدود القطاع صيف 2006، وبقي في قبضة المقاومة خمس سنوات.

رام الله - دنيا الوطن