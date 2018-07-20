تأجيل التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة في جنوب السودان

أعلنت الخرطوم إرجاء التوقيع "بالأحرف الأولى" على اتفاق تقاسم السلطة بين جوبا والمتمردين على الحكومة في جنوب السودان لعدم نيل نص الاتفاق موافقة الطرفين التامة.





وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري أحمد الذي تتوسط بلاده للتسوية في جنوب السودان، إن لدى الطرفين ملاحظات يريدان إدراجها في نص الاتفاق.





وأوضح أحمد أن قرار إرجاء مراسم التوقيع اتخذ بعد توجيه جوبا كتابا للخرطوم بشأن نص الاتفاق، أكدت فيه أنها تنوي توقيع الاتفاق لكن لديها ملاحظات تريد إضافتها على الوثيقة، بينما أعرب فريق المتمردين رغبته أيضا في إدخال تعديلات على النص.





واستضافت الخرطوم الشهر الماضي جولة مفاوضات بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق زعيم المتمردين رياك مشار، في إطار جهود دولية لإنهاء النزاع في جنوب السودان.





وكان من المقرر أن توقع الحكومة والمتمردون في جنوب السودان الخميس اتفاق التسوية "بالأحرف الأولى" على أن يتم التوقيع النهائي عليه بعد أسبوع، حسب بيان أصدرته الأربعاء الخارجية السودانية، إثر اتفاق الطرفين في وقت سابق على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قواتهما من المناطق المأهولة.

رام الله - دنيا الوطن