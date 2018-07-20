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شؤون فلسطينية

الرجوب: يجب تعزيز التواصل الرياضي والشبابي بين الجاليات الفلسطينية والمؤسسات الوطنية

الرجوب: يجب تعزيز التواصل الرياضي والشبابي بين الجاليات الفلسطينية والمؤسسات الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
أكد اللواء جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، على أهمية الاستثمار الصحيح في الاعداد المتزايدة من اللاعبين واللاعبات وسط الجالية الفلسطينية الممتدة في الولايات المتحدة الامريكية، وباقي جالياتنا المنتشرة في انحاء العالم.

وكان الرجوب قد استقبل في مكتبه برام الله، مساء الخميس، وفدا شبابيا ورياضيا من الولايات المتحدة الامريكية، يترأسه السيد مازن دولة، وعدد من الشباب الرياضيين في الجالية، بحضور المستشار السياسي للسيد الرئيس، د. نبيل شعث.

ورحب الرجوب بالوفد، مُعبرا لهم عن تقديره الكبير للحرص الدائم عند كافة اقطاب الجالية للعمل بشكل جماعي ووحدوي من أجل خدمة الشباب الفلسطيني في الولايات المتحدة وتحديدا في ولاية الينوي التي يتواجد فيها نسبة كبيرة من أبناء الجالية الفلسطينية الممتدة في الولايات جميعها.

وأكد الرجوب على حرص المؤسسة الوطنية الرياضية الفلسطينية على فتح الآفاق وتذليل كافة العقبات امام المشكلات التي تواجه الرياضيين من أصول فلسطينية في الولايات المتحدة، ويرغبون بشكل متواصل بالانخراط في صفوف المنتخبات الوطنية الفلسطينية لكافة الفئات والألعاب، معتبرا أن ذلك يعتبر مصدر فخر واعتزاز للكل الفلسطيني ودليل حي على تمسك أبنائنا في الشتات بقضيتهم الوطنية العادلة.

وأشار الرجوب الى أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية الفلسطينية قد عملا معا خلال الفترة الماضية على توسيع دائرة النشاط الرياضي والشبابي في الولايات المتحدة الامريكية، وذلك من خلال تشكيل الاتحاد الرياضي الفلسطيني الأمريكي، باعتباره أحد الاتحادات الرياضية المنضوية تحت لواء اللجنة الأولمبية، من أجل العمل الى جانب كافة المؤسسات والأندية والمراكز الفلسطينية الامريكية التي تعمل في قطاعي الشباب والرياضة.

وأشاد الرجوب بالعمل الدؤوب والجهد الكبير من كافة الأندية والمراكز تلك وحرصها الكبير على خدمة الرسالة الوطنية الفلسطينية من بوابة الشباب والرياضة باعتبارها بوابة حضارية راقية، داعيا الجميع الى تغليب المصلحة الوطنية في العمل في ذلك القطاع.

ودعا الرجوب كافة الأندية والاتحادات والمراكز الرياضية والشبابية العاملة بإسم فلسطين في الولايات المتحدة الى الانفتاح بشكل أكبر على مؤسسات المجلس الأعلى للشباب والرياضة بما يضمن افضل النتائج على كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الى ضرورة إقامة المزيد من الفعاليات الرياضية والشبابية على صعيد المخيمات الصيفية التي لها دور كبير في عرض معاناة الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، الى جانب الماراثونات الرياضية والتي يشارك من خلالها رياضيون امريكيون وعرب بشكل سنوي من خلال فريق فلسطين التابع لجمعية أطفال فلسطين، الى جانب النشاطات التي يقوم بها القسم الرياضي بالمجلس الفلسطيني الأمريكي وغيرها من النشاطات التي تقوم بها تلك المؤسسات وغيرها.

ووضع رئيس الوفد، مازن دولة، اللواء الرجوب، في صورة الوضع الرياضي والشبابي في ولاية الينوي، مؤكدا أن النشاط الرياضي في حالة تطور مستمر، وأن الهدف الأساسي عند كل القائمين على تلك النشاطات هو هدف وطني بحت يسعوا من خلاله الى زيادة التواصل والانفتاح على كافة المؤسسات الوطنية الرياضية والشبابية داخل الوطن.

وقال دولة إن الثورة الرياضية الكبيرة التي أحدثها الرجوب في قطاع الشباب والرياضية الفلسطينية، حتم على الكل الفلسطيني المنتشر في الشتات، العمل بجدية ونشاط من اجل استغلال مهارات العشرات من اللاعبين واللاعبات من أصول فلسطينية وربطهم بالوطن ومؤسساته وفتح الطريق امامهم لتمثيل فلسطين في كافة المحافل الرياضية القارية والدولية.

وأشار دولة الى أنه ومجموعة من الشباب في شيكاغو قد عملوا على ترخيص النادي الفلسطيني الأمريكي، ليعمل الى جانب الأندية والمراكز والاتحادات الرياضية الأخرى في سبيل خدمة جزء كبير من اللاعبين واللاعبات والشباب في مجال كرة القدم والدبكة والفنون التراثية وغيرها خلال المرحلة القليلة القادمة.

ووجه دولة الدعوة الى اللواء الرجوب الى زيارة الولايات المتحدة خلال المرحلة القادمة، والاطلاع على الواقع الرياضي والشبابي وسط الجالية، معتبرا ان تلك الزيارة سيكون لها عظيم الأثر على تطوير الحالة الرياضية في الجالية وربطها بشكل اكبر بكافة المؤسسات الوطنية.

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