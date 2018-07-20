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وصول باقي أهالي كفريا والفوعة إلى ريف حلب

وصول باقي أهالي كفريا والفوعة إلى ريف حلب
رام الله - دنيا الوطن
وصلت الدفعة الأخيرة من الحافلات بأهالي بلدتي كفريا والفوعة ومختطفي قرية اشتبرق شمالي إدلب، إلى ممر تلة العيس في ريف حلب، ونقل الجميع إلى مركز للإيواء في جبرين شرقي مدينة حلب.

وذكرت وكالة "سانا" السورية، أن 18 حافلة وصلت بعد منتصف ليلة الخميس بالدفعة الأخيرة من أهالي بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين، إلى ممر تلة العيس حيث تم استقبالهم ونقلهم إلى مركز الإيواء المؤقت في جبرين على الأطراف الشرقية لمدينة حلب.

ولفتت "سانا" إلى أنه تم تحرير العدد المتبقي من مختطفي قرية اشتبرق، حيث وصلت حافلة تقل 33 منهم إلى ممر تلة العيس قبل نقلهم إلى مستشفيات حلب للوقوف على حالتهم الصحية.

من جهتها ذكرت شبكة الإعلام الحربي السوري، أنه ومع وصول الدفعة الأخيرة يكون أهالي الفوعة وكفريا قد وصلوا بالكامل إلى مدينة حلب على متن 119 حافلة و10سيارات إسعاف تقل زهاء 6500 شخص

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