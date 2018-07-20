طالع المقترحات الأمريكية الجديدة لتحسين اقتصاد غزة

ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية صباح اليوم الجمعة، أن جارد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمبعوث الخاص للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، قدما مقترحًا جديدا لحركة حماس في غزة، من أجل حل المشاكل الاقتصادية في القطاع.





وقال المسؤولان الأمريكيان في مقال نشراه بصحيفة "واشنطن بوست" إنه "على حماس اغتنام قدرتها على الاختراع؛ بهدف تحسين الحالة الاقتصادية في قطاع غزة، بدلا من تحويل أي شيء إلى سلاح مثل طائرات ورقية حارقة ومرايا تستخدم لتشويش عمل الجيش الإسرائيلي"، بحسب ما أوردته القناة العاشرة .





وحسب القناة الاسرائيلية، فقد طالب كوشنير وغرينبلات، حركة حماس، بالاعتراف بإسرائيل، ووقف العمليات ضدها، مقابل الحصول على دعم مالي، لتحسين الاقتصاد بقطاع غزة.





ووفق القناة، فقد طالب المسؤولان، حركة حماس، بإطلاق سراح الجنود الإسرائيليين الأسرى في غزة، مقابل تحسين الاقتصاد.





ونقلت القناة الإسرائيلية عن المسؤولين الأمريكيين قولهما لحركة حماس : "حان الوقت للاعتراف بدولة إسرائيل، وبدون ذلك لن يتم حل مشاكل قطاع غزة".

رام الله - دنيا الوطن