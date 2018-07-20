ماذا قالت حماس عن مقترحات غرينبلات لغزة ؟

رام الله - دنيا الوطنردّت حركة "حماس" صباح اليوم الجمعة، على تصريحات جارد كوشنير مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمبعوث الخاص للسلام إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، والتي دعياها فيها إلى "اغتنام القدرة على الاختراع لتحسين اقتصاد غزة".وقالت "حماس" على لسان القيادي البارز فيها سامي أبو زهري : "تبني غرينبلات وكوشنير للرواية الاسرائيلية، ومهاجمتهما المستمرة لحركة حماس يعكس مدى تفاهة الادارة الأمريكية".وأكد أبو زهري في تغريده عبر حسابه الرسمي في (تويتر) أن "مسؤولي الإدارة الأمريكية تحولوا إلى ناطقين باسم جيش الاحتلال".