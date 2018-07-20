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ترامب يدعو بوتين لزيارة واشنطن في الخريف

ترامب يدعو بوتين لزيارة واشنطن في الخريف
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة الولايات المتحدة في الخريف، بحسب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض.

وقالت سارة ساندرز في تغريدة إن المناقشات حول الزيارة كانت دائرة بالفعل.

وكان ترامب قد رفض في وقت سابق اقتراحا من بوتين بالسماح لروسيا باستجواب المواطنين الأمريكيين.

وعقد الزعيمان قمة في العاصمة الفنلندية هلسنكي، يوم الاثنين، لكن لم تظهر سوى تفاصيل قليلة عما ناقشاه خلالها.

ولم تعلق روسيا على هذه الأنباء ولم يصدر من موسكو أي تصريح حول اجتماع ثان بين بوتين وترامب.

واحتدم الجدل حول قمة هلسنكي، حيث اضطر ترامب إلى التراجع عن تصريحاته وتصحيح بعض مما قاله في المؤتمر الصحفي عقب القمة مع بوتين.

لكن ترامب قال، يوم الخميس، إن اللقاء الأول كان "نجاحا كبيرا"، معربا عن تطلعه إلى اللقاء المقبل.

ما هو رد الفعل على زيارة بوتين المزمعة للولايات المتحدة؟

يبدو أن الإعلان جاء بمثابة مفاجأة لمدير الاستخبارات الأمريكي دان كوتس، الذي فوجئ بسؤال عن دعوة ترامب لبوتين لزيارةالولايات المتحدة أثناء مقابلة تليفزيونية مباشرة في منتدى أسبن للأمن، في ولاية كولورادو.

ورد كوتس بابتسامة، وقال : "هذا سيكون أمرا استثنائيا".

وأضاف أنه لم يكن يعرف بعد بما ناقشه ترامب وبوتين خلال لقائهما، الذي حضره المترجمون فقط.

ودعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، ترامب بضرورة الكشف عما ناقشه مع بوتين.

وقال في بيان "حتى نعرف ما حدث في الاجتماع الذي استغرق ساعتين في هلسنكي، يجب ألا يكون للرئيس لقاءات ومناقشات فردية مع بوتين. في الولايات المتحدة أو روسيا أو أي مكان آخر".

كيف رد ترامب على طلب لبوتين؟
الرئيس الأمريكي "رفض" اقتراح من بوتين بأن يسمح لروسيا باستجواب المواطنين الأمريكيين مقابل السماح لأمريكا باستجواب 12 روسيا على أراضيها تتهمهم الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وكان البيت الأبيض قد قال، في وقت سابق، إنه سينظر في الاقتراح الروسي.

وأثارت فكرة السماح لدولة أجنبية باستجواب المواطنين الأمريكيين غضب في الولايات المتحدة، وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي ضد هذه الفكرة باغلبية ساحقة برفض 98 عضوا مقابل عدم موافقة أي عضو. وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن هذا "لن يحدث".

وجاء طلب بوتين، بعد ان طلب منه ترامب في هلسنكي تسليم 12 عميلا للمخابرات الروسية وجهت إليهم اتهامات في الولايات المتحدة بقرصنة أجهزة الكمبيوتر التابعة للحزب الديمقراطي، وقال بوتين إنه سيحاول التوصل لاتفاق "وسط" مع الحكومة الأمريكية.

وقال بوتين إن روسيا تريد استجواب الرعايا الأمريكيين الذين يتهمهم الكرملين بـ "أعمال غير قانونية".

وقال نائب المدعي العام الأمريكي رود روزنشتاين، الذي أصدر، الأسبوع الماضي، لائحة الاتهام ضد 12 روسيا إن الولايات المتحدة ستسعى إلى تحذير الجمهور في المستقبل عندما تعتقد أن الدول الأجنبية تحاول التأثير في الانتخابات.

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