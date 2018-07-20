شاهد: برلماني تركي معارض يفي نذره ويحلق لحيته بعد انهاء حالة الطوارئ

رام الله - دنيا الوطنجلس النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، أيتوغ أتيجي، على الكرسي، وسلّم ذقنه للحلاق بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ في البلاد، المعلنة منذ الانقلاب الفاشل صيف 2016.النائب التركي المعارض بلحيته التي احتفظ بها لعامين، مضى إلى صالة الحلاقة في مبنى البرلمان التركي يرافقه نواب آخرون من حزبه، إضافة إلى مجموعة من الصحفيين.ووصف النائب التركي المعارض ما قام به، بأنه أطول فترة احتجاج في تاريخ البرلمان التركي.