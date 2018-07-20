غرينبلات: 'يمكن لغزة أن تكون وجه سياحية كشرم الشيخ وتل أبيب'

هاجم جيسون غرينبلات المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط اليوم الجمعة، مُجددا، قيادة حركة "حماس" في قطاع غزة، متهمًا إياها بتلويث مياه البحر.





وقال غرينبلات في تغريده عبر حسابه الرسمي في موقع (تويتر) : "إن كانت غزة تعيش في سلام مع جيرانها، فيمكنها أن تكون وجهة سياحية شأنها شأن شرم الشيخ وتل أبيب".





واستدرك غرينبلات قائلا : "لكن مع قيادة حماس، فمياه البحر الذي يمكن أن يوفر ظروفا مناسبة لإنشاء المنتجعات، أصبحت كريهة الرائحة وخطيرة بسبب الصرف الصحي غير المعالج".





وأضاف : "لا يوجد مال لدفع تكاليف معالجة مياه الصرف الصحي، أو لتوفير الكهرباء؛ لأن حماس تنفق أموال الفلسطينيين على (الإرهاب) بدلا من ذلك"، وفق تعبيره.









ويوم الأربعاء الماضي، هاجم غرينبلات حركة "حماس"، متهمًا إياها بالتسبب بـ"البؤس" لسكان القطاع.





وقال غرينبلات في تغريده عبر (تويتر) آنذاك إن "الفلسطينيين في غزة يستحقون قادة يعملون على تحسين حياة الناس، وليس إرهابيين يدمرون البنية التحتية التي تجعل الحياة أفضل للجميع"، وفق تعبيره.





وأشار إلى أن "صواريخ حماس ألحقت في عطلة الأسبوع الماضي أضرارًا بخطوط الكهرباء التي تزود غزة بالطاقة الكهربائية، ما أثر على آلاف الأشخاص"، لافتًا إلى أن شركة الكهرباء الإسرائيلية قامت بإصلاح الضرر واستعادة الطاقة الكهربائية.





وأضاف المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط : "دعونا نركز على من الذي يُسبب البؤس".





وردّ القيادي البارز في حركة "حماس" سامي أبو زهري على تصريحات غرينبلات حينها، قائلا إن "الشعب الأمريكي يستحق قيادة أفضل من هؤلاء الخدم الذين يعملون لصالح حكومة الاحتلال".





وفنّد أبو زهري في تغريده له عبر حسابه الرسمي في (تويتر) تصريحات غرينبلات بأن حركة حماس دمّرت خطوط الكهرباء المغذية لغزة، معتبرًا أن تصريحاته "مجرد أكاذيب وتبرئة للاحتلال".

رام الله - دنيا الوطن