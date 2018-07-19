مناشدة عاجلة الي الرئيس محمود عباس ووزير الصحة

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رام الله - دنيا الوطنانا الطالب زهير رمضان زهير مشتهى، اعانى من بتر قدمى اليسرى نتيجة ورم سرطاني اصابنى مما أدى إلى بتر قدمى قبل ان يتفشي المرض من قبل الأطباء.ومن التحق بالمرحلة الثانوية العامة العام المقبل، لذلك احتاج الى سكوتر كهربائي لامارس حياتى الجديدة آملين من سيادتكم مد يد العون له ومساعدتى.