أبو ليلى: قانون القومية إعلان عن الطبيعة العنصرية لدولة إسرائيل









رام الله - دنيا الوطناستنكر النائب قيس عبد الكريم أبو ليلى نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون القومية العنصري، معتبرا إياه إعلاناً رسمياً عن دولة إسرائيل باعتبارها دولة تمييز عنصري بامتياز.وقال النائب أبو ليلى في تصريح صحفي: قانون القومية العنصري الذي شرعه الكنيست هو محاولة لقوننة الرواية الصهيونية الزائفة التي تعتبر أرض فلسطين التاريخية بكاملها باعتبارها أرض إسرائيل وأن للشعب اليهودي وحده الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأرض.وأضاف أبو ليلى: إن القانون يكرس ترسيم ممارسات التمييز العنصري ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل ويعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية لا حقوق قومية لهم على أرض وطنهم.