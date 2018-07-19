فيديو.. خبير: (قانون القومية) الإسرائيلي تمييزي وعنصري بشكل فاضح

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور سعيد زيداني خبير الشئون الإسرائيلية: "إنَّ قانون القومية الجديد يُشرعن مُمارسات وسياسات إسرائيلية لحكومات متعاقبة مُنذ عشرات الأعوام، كما يُحصن عَشرات القوانين التي تُميز ضدَّ الفلسطينيين داخل إسرائيل".وأضاف زيداني: "إنَّ هذا القانون إضافة إلى كل ذلك، يقول إنَّ يهودية الدولة أولا وديمقراطية الدولة تَحت سقف يهوديتها ولا مَجال للمُوازنة أو للمُلائمة بين الشق اليهودي والدُيمقراطي للدُولة، وهو يَقول أيضا إنّ حق تقرير المصير لليهودي فقط ولليهود داخل وخارج إسرائيل، ويَستثنى الشعب الفلسطيني من هذا الحق الجماعي"، بحسب ما جاء على قناة (الغد) الإخبارية.وأشار زيداني، إلى أنَّ إقرار الكنيست قانون القومية، تمييز لصالح اليهود وضدَّ الفلسطينيين، إذ يؤكد أنَّ حق تقرير المصير لليهودي فقط ويستثنى الفلسطينيين، ويحول الفلسطينيين إلى أشباه مواطنين.