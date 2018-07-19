دولي

ترامب: اتطلع للقاء ثاني مع بوتين

ترامب: اتطلع للقاء ثاني مع بوتين
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، عن رغبته لعقد لقاء ثانٍ مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لتطبيق كثير من الأشياء التي نوقشت، منها وقف "الإرهاب" وأمن إسرائيل والشرق الأوسط وانتشار السلاح النووي وغيره من الملفات.

وقال ترامب في تغريدة على (تويتر): "إن القمة مع روسيا حققت نجاحا كبيرا، بالنسبة لعدو الشعب الحقيقي، وسائل الأخبار الكاذبة"، بحسب ما جاء على موقع قناة (الحرة).

وأضاف: "إن لتلك الملفات، الكثير من الأجوبة بعضها سهل وبعضها صعب، ولكن يمكن حلها جميعا".

حديث ترامب يأتي في ظل تصاعد الانتقادات لمخرجات القمة التي جمعته بنظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

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