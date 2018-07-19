البشير يستقبل الرئيس المصري

رام الله - دنيا الوطنوصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عصر اليوم الخميس، إلى السودان، في زيارة رسمية تستغرق يومين، سيلتقي خلالها رئيس الجمهورية عمر البشير وعدداً من المسؤولين.وقالت وكالة السودان للأنباء: "إن الرئيس السوداني كان في استقبال نظيره المصري بمطار الخرطوم، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي".ويعقد الرئيسان البشير والسيسي جلسة مباحثات ثنائية، مساء اليوم، بالقصر الجمهوري، ستتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعديد من القضايا السياسية والتجارية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والقضايا التي تشهدها المنطقة.ويضم الوفد المرافق للرئيس السيسي وزراء الخارجية والموارد المائية والري والزراعة والدفاع.