زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب شبه جزيرة ألاسكا

رام الله - دنيا الوطنضرب زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، جنوب شبه جزيرة ألاسكا.قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ‘ن زلزالا بقوة 6.0 درجة هز جنوب شبه جزيرة ألاسكا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.ونقلت وكالة (رويترز) عن هيئة المسح الامريكية أن مركز الزلزال كان يقع على بعد حوالي 62 ميلا جنوب غرب ساند بوينت في ألاسكا، وعلى عمق 10.6 ميلا.