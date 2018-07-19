إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بجنين





جاء ذلك، خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القرية.









رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء اليوم، الخميس، وذلك بعد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه المنازل في قرية الطيبة غرب جنين.