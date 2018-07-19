إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بجنين
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء اليوم، الخميس، وذلك بعد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه المنازل في قرية الطيبة غرب جنين.
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، مساء اليوم، الخميس، وذلك بعد أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه المنازل في قرية الطيبة غرب جنين.
جاء ذلك، خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في القرية.
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