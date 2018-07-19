عربي

بـ 79 صوتاً.. حكومة الرزاز تحصل على ثقة مجلس النواب

بـ 79 صوتاً.. حكومة الرزاز تحصل على ثقة مجلس النواب
رام الله - دنيا الوطن
فازت حكومة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بثقة مجلس النواب بحصولها على ثقة (79) نائباً، فيما حجب الثقة (42) نائباً وامتنع عن التصويت نائبان، وغياب ستة نواب، في جلسة عقدها المجلس اليوم، الخميس، برئاسة رئيس المجلس، عاطف الطراونة، وحضور الرزاز، وهيئة الوزارة.

وكان المجلس، استمع ‘لى رد رئيس الوزراء على مداخلات أعضاء مجلس النواب، حول البيان الوزاري، بعد مناقشات، استمرت خمسة أيام تحدث خلالها 120 نائباً، بحسب ما جاء على موقع وكالة (بترا).

أخبار ذات صلة

بناء على طلب أردني.. نتنياهو يمنع وزيراً إسرائيلياُ من اقتحام الأقصى

بناء على طلب أردني.. نتنياهو يمنع وزيراً إسرائيلياُ من اقتحام الأقصى

شاهد: سابقة أردنية خطيرة.. نائب يتطاول على &#34;الملكة رانيا&#34; ويربك جلسة للبرلمان

شاهد: سابقة أردنية خطيرة.. نائب يتطاول على "الملكة رانيا" ويربك جلسة للبرلمان

جيولوجي مصري يحذر: نهر النيل سيجف قريباً

جيولوجي مصري يحذر: نهر النيل سيجف قريباً

شاهد: مفاجأة صادمة.. صدام حسين لم يمت شنقاً

شاهد: مفاجأة صادمة.. صدام حسين لم يمت شنقاً

شاهد: مدرعة عسكرية تحاول دهس متظاهرين في العراق

شاهد: مدرعة عسكرية تحاول دهس متظاهرين في العراق

السيسي يتعهد بكشف قتلة الإيطالي ريجيني

السيسي يتعهد بكشف قتلة الإيطالي ريجيني

هجوم حوثي بطائرة مسيرة على مصفاة لأرامكو بالرياض

هجوم حوثي بطائرة مسيرة على مصفاة لأرامكو بالرياض

مصرع 19 في غرق قارب يحمل 160 مهاجرا شمال قبرص

مصرع 19 في غرق قارب يحمل 160 مهاجرا شمال قبرص

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بجنين

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بجنين

قذيفة هاون أُطلقت من غزة سقطت داخل القطاع.. والاحتلال يستهدف مرصداً بخانيونس

قذيفة هاون أُطلقت من غزة سقطت داخل القطاع.. والاحتلال يستهدف مرصداً بخانيونس

حاتم عبد القادر ينظم زيارة تضامنية مع عائلتي الشوامرة وأبو ارميلة بالقدس

حاتم عبد القادر ينظم زيارة تضامنية مع عائلتي الشوامرة وأبو ارميلة بالقدس

الأحمد يؤكد على أهمية اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية لدعم جهود عملية السلام

الأحمد يؤكد على أهمية اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية لدعم جهود عملية السلام

جامعة الأزهر تُعلق أضخم جدارية للرئيس محمود عباس والشهيد ياسر عرفات

جامعة الأزهر تُعلق أضخم جدارية للرئيس محمود عباس والشهيد ياسر عرفات

محافظ سلطة النقد يلتقي بنائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

محافظ سلطة النقد يلتقي بنائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

الوزير صيدم يُكرم أوائل (الإنجاز) في تربية نابلس

الوزير صيدم يُكرم أوائل (الإنجاز) في تربية نابلس

سلطة النقد توقع مذكرتي تفاهم مع شركتي (بالكو) و(فوربور إنترناشونال)

سلطة النقد توقع مذكرتي تفاهم مع شركتي (بالكو) و(فوربور إنترناشونال)

منوعات

إدوارد معلقاً على بيان وليد فواز بعد طلاقه: عيب دي كانت مراتك

إدوارد معلقاً على بيان وليد فواز بعد طلاقه: عيب دي كانت مراتك

خلافات شهيرة بين عادل إمام ومرتضى منصور بسبب (الأفوكادو)

خلافات شهيرة بين عادل إمام ومرتضى منصور بسبب (الأفوكادو)

فنانة شهيرة تفضح زياد الرحباني بعد أن كانت حبيبته وسكنت معه لـ 15 عام

فنانة شهيرة تفضح زياد الرحباني بعد أن كانت حبيبته وسكنت معه لـ 15 عام

فضيحة في هوليود.. مخرج شهير يغتصب ممثلة سينمائية بـ&#34;كوب شاي&#34;

فضيحة في هوليود.. مخرج شهير يغتصب ممثلة سينمائية بـ"كوب شاي"

فيفي عبده: روح أقرا قرآن متتفرجش عليا.. وأنا عايزة اتشوي في جهنم

فيفي عبده: روح أقرا قرآن متتفرجش عليا.. وأنا عايزة اتشوي في جهنم

صور حفيد الراحل كمال الشنّاوي تشعل مواقع التواصل بوسامته

صور حفيد الراحل كمال الشنّاوي تشعل مواقع التواصل بوسامته

جمهور ميريام فارس غاضب... والسبب شيرين عبد الوهاب

جمهور ميريام فارس غاضب... والسبب شيرين عبد الوهاب

بعد نفيهم للخبر.. انفصال مي سليم ووليد فواز رسمياً

بعد نفيهم للخبر.. انفصال مي سليم ووليد فواز رسمياً

بعد طلاقه 3 مرات من أسيل عمران..خالد الشاعر يعقد قرانه على هذه الجميلة

بعد طلاقه 3 مرات من أسيل عمران..خالد الشاعر يعقد قرانه على هذه الجميلة

بعد صورتها العارية..حبيب كارداشيان: هل هذا ما تنشريه لكي تحصلي على إعجاب الناس؟

بعد صورتها العارية..حبيب كارداشيان: هل هذا ما تنشريه لكي تحصلي على إعجاب الناس؟

عربي

بناء على طلب أردني.. نتنياهو يمنع وزيراً إسرائيلياُ من اقتحام الأقصى

بناء على طلب أردني.. نتنياهو يمنع وزيراً إسرائيلياُ من اقتحام الأقصى

شاهد: سابقة أردنية خطيرة.. نائب يتطاول على &#34;الملكة رانيا&#34; ويربك جلسة للبرلمان

شاهد: سابقة أردنية خطيرة.. نائب يتطاول على "الملكة رانيا" ويربك جلسة للبرلمان

جيولوجي مصري يحذر: نهر النيل سيجف قريباً

جيولوجي مصري يحذر: نهر النيل سيجف قريباً

شاهد: مفاجأة صادمة.. صدام حسين لم يمت شنقاً

شاهد: مفاجأة صادمة.. صدام حسين لم يمت شنقاً