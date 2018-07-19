بـ 79 صوتاً.. حكومة الرزاز تحصل على ثقة مجلس النواب

رام الله - دنيا الوطنفازت حكومة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بثقة مجلس النواب بحصولها على ثقة (79) نائباً، فيما حجب الثقة (42) نائباً وامتنع عن التصويت نائبان، وغياب ستة نواب، في جلسة عقدها المجلس اليوم، الخميس، برئاسة رئيس المجلس، عاطف الطراونة، وحضور الرزاز، وهيئة الوزارة.وكان المجلس، استمع ‘لى رد رئيس الوزراء على مداخلات أعضاء مجلس النواب، حول البيان الوزاري، بعد مناقشات، استمرت خمسة أيام تحدث خلالها 120 نائباً، بحسب ما جاء على موقع وكالة (بترا).