دولي

الاتحاد الأوروبي: قلقون من قانون القومية الإسرائيلي

الاتحاد الأوروبي: قلقون من قانون القومية الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من "قانون القومية"، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم، الخميس، والذي يؤسس للعنصرية التي تقوم عليها الدولة، وأكد الاتحاد من جديد على اعتقاده بحل الدولتين لإنهاء ما وصفه بـ"الصراع" العربي الإسرائيلي.

وصادق الكنيست، الليلة الفائتة على "قانون أساس القومية"، بأغلبية 62 عضو كنيست، مقابلة معارضة 55 عضواً، وانتقده بشدة الفلسطينيون في أراضي الـ 48 إذ يُعتبر أنه يؤسس للفصل العنصري.

وقالت متحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، في إفادة صحفية: "نحن قلقون وعبرنا عن هذا القلق، وسنستمر في التواصل مع السلطات الإسرائيلية في هذا السياق".

وأضافت: "كنا واضحين جداً فيما يتعلق بحل الدولتين، ونعتقد أنه السبيل الوحيد للمضي قدماً، وأي خطوة من شأنها تعقيد هذا الحل أو منع التوصل إليه وتحويله إلى حقيقة واقعة يتعين تجنبها".

وفي السياق ذاته، قالت الخارجية التركية في بيان: "إن قانون القومية في إسرائيل، يضرب بمبادئ القانون الدولي عرض الحائط ويتجاهل حقوق الفلسطينيين".

فيما دانت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان، تصديق الكنيست الإسرائيلي على "قانون القومية" العنصري، واصفة إياه بأنه "باطل"، و"ينطوي على تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني".

وينص القانون على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".

وينزع القانون أيضاً عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية، ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة"، مما يعني أن من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة

فيديو: الرئيس الصيني يصل الإمارات في زيارة تاريخية

فيديو: الرئيس الصيني يصل الإمارات في زيارة تاريخية

نتنياهو يُهدد بحل الحكومة بحال عدم تغيير مكانة اللغة العربية

نتنياهو يُهدد بحل الحكومة بحال عدم تغيير مكانة اللغة العربية

صحيفة إسرائيلية: إسرائيل مستعدة لضرب إيران

صحيفة إسرائيلية: إسرائيل مستعدة لضرب إيران

المجر تُعلن انسحابها من الميثاق العالمي للهجرة

المجر تُعلن انسحابها من الميثاق العالمي للهجرة

محافظ نيويورك يُعطي الضوء الأخضر للقضية الجنائية ضد مؤسسة ترامب

محافظ نيويورك يُعطي الضوء الأخضر للقضية الجنائية ضد مؤسسة ترامب

ترامب: إذا غضبت هذه الدولة ستقوم حرب عالمية ثالثة

ترامب: إذا غضبت هذه الدولة ستقوم حرب عالمية ثالثة

إصابة ثلاثة جنود إثر انقلاب جيب عسكري لقوات الاحتلال بالداخل الفلسطيني

إصابة ثلاثة جنود إثر انقلاب جيب عسكري لقوات الاحتلال بالداخل الفلسطيني

شاهد: لماذا ارتعبت زوجة ترامب من &#34;بوتين&#34;.. هل رأت شريرًا؟

شاهد: لماذا ارتعبت زوجة ترامب من "بوتين".. هل رأت شريرًا؟

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ غزة

صواريخ غزة

شؤون فلسطينية

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بجنين

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال بجنين

قذيفة هاون أُطلقت من غزة سقطت داخل القطاع.. والاحتلال يستهدف مرصداً بخانيونس

قذيفة هاون أُطلقت من غزة سقطت داخل القطاع.. والاحتلال يستهدف مرصداً بخانيونس

حاتم عبد القادر ينظم زيارة تضامنية مع عائلتي الشوامرة وأبو ارميلة بالقدس

حاتم عبد القادر ينظم زيارة تضامنية مع عائلتي الشوامرة وأبو ارميلة بالقدس

الأحمد يؤكد على أهمية اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية لدعم جهود عملية السلام

الأحمد يؤكد على أهمية اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية لدعم جهود عملية السلام

جامعة الأزهر تُعلق أضخم جدارية للرئيس محمود عباس والشهيد ياسر عرفات

جامعة الأزهر تُعلق أضخم جدارية للرئيس محمود عباس والشهيد ياسر عرفات

محافظ سلطة النقد يلتقي بنائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

محافظ سلطة النقد يلتقي بنائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

الوزير صيدم يُكرم أوائل (الإنجاز) في تربية نابلس

الوزير صيدم يُكرم أوائل (الإنجاز) في تربية نابلس

سلطة النقد توقع مذكرتي تفاهم مع شركتي (بالكو) و(فوربور إنترناشونال)

سلطة النقد توقع مذكرتي تفاهم مع شركتي (بالكو) و(فوربور إنترناشونال)

منوعات

إدوارد معلقاً على بيان وليد فواز بعد طلاقه: عيب دي كانت مراتك

إدوارد معلقاً على بيان وليد فواز بعد طلاقه: عيب دي كانت مراتك

خلافات شهيرة بين عادل إمام ومرتضى منصور بسبب (الأفوكادو)

خلافات شهيرة بين عادل إمام ومرتضى منصور بسبب (الأفوكادو)

فنانة شهيرة تفضح زياد الرحباني بعد أن كانت حبيبته وسكنت معه لـ 15 عام

فنانة شهيرة تفضح زياد الرحباني بعد أن كانت حبيبته وسكنت معه لـ 15 عام

فضيحة في هوليود.. مخرج شهير يغتصب ممثلة سينمائية بـ&#34;كوب شاي&#34;

فضيحة في هوليود.. مخرج شهير يغتصب ممثلة سينمائية بـ"كوب شاي"

فيفي عبده: روح أقرا قرآن متتفرجش عليا.. وأنا عايزة اتشوي في جهنم

فيفي عبده: روح أقرا قرآن متتفرجش عليا.. وأنا عايزة اتشوي في جهنم

صور حفيد الراحل كمال الشنّاوي تشعل مواقع التواصل بوسامته

صور حفيد الراحل كمال الشنّاوي تشعل مواقع التواصل بوسامته

جمهور ميريام فارس غاضب... والسبب شيرين عبد الوهاب

جمهور ميريام فارس غاضب... والسبب شيرين عبد الوهاب

بعد نفيهم للخبر.. انفصال مي سليم ووليد فواز رسمياً

بعد نفيهم للخبر.. انفصال مي سليم ووليد فواز رسمياً

بعد طلاقه 3 مرات من أسيل عمران..خالد الشاعر يعقد قرانه على هذه الجميلة

بعد طلاقه 3 مرات من أسيل عمران..خالد الشاعر يعقد قرانه على هذه الجميلة

بعد صورتها العارية..حبيب كارداشيان: هل هذا ما تنشريه لكي تحصلي على إعجاب الناس؟

بعد صورتها العارية..حبيب كارداشيان: هل هذا ما تنشريه لكي تحصلي على إعجاب الناس؟

عربي

بناء على طلب أردني.. نتنياهو يمنع وزيراً إسرائيلياُ من اقتحام الأقصى

بناء على طلب أردني.. نتنياهو يمنع وزيراً إسرائيلياُ من اقتحام الأقصى

شاهد: سابقة أردنية خطيرة.. نائب يتطاول على &#34;الملكة رانيا&#34; ويربك جلسة للبرلمان

شاهد: سابقة أردنية خطيرة.. نائب يتطاول على "الملكة رانيا" ويربك جلسة للبرلمان

جيولوجي مصري يحذر: نهر النيل سيجف قريباً

جيولوجي مصري يحذر: نهر النيل سيجف قريباً

شاهد: مفاجأة صادمة.. صدام حسين لم يمت شنقاً

شاهد: مفاجأة صادمة.. صدام حسين لم يمت شنقاً