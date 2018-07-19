شؤون فلسطينية

عبد القادر ينظم زيارة تضامنية مع عائلتي الشوامرة وابو ارميلة بالقدس

عبد القادر ينظم زيارة تضامنية مع عائلتي الشوامرة وابو ارميلة بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
نظم حاتم عبد القادر عضو المجلس الثوري لحركة فتح أمين سر المؤتمر الوطني الشعبي للقدس، زيارة تضامنية لعائلتي الشوامره وأبو ارميلة في حي الاشقرية ببيت حنينا اللتان هدمتا منزليهما بنفسهما تفاديا لتنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتسليم المنزلين لجمعية استيطانية في موعد أقصاه بداية الشهر القادم بحجة بنائهما على أراض يدعي المستوطنون شراءها منذ العام1974 .

وقد أشاد عبد القادر بالقرار الوطني والشجاع الذي اتخذته العائلتين بهدم منزليهما حتى لا يتحول إلى بؤرة استيطانية جديدة.

وقد أقامت العائلتين في خيمتين مجاورتين للمنزلين، حيث اشترتا قطعتي الارض قبل عدة سنوات.

ووعد عبد القادر بأن يبذل المؤتمر الوطني الشعبي للقدس كل الجهود لمساعدة العائلتين ودعم صمودهما على الأرض.

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